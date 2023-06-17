İstanbul’un 6 ilçesinde 24 saat su kesintisi olacak

TR724'te yer alan habere göre İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nden (İSKİ) yapılan açıklamada, Avrupa yakasının artan su ihtiyacını karşılamak amacıyla 2 bin 500 milimetre çapında ve 33,6 kilometre uzunluğunda inşa edilen Terkos-İkitelli İsale Hattı imalatının tamamlandığı aktarıldı.



Hattın hizmete alınmasıyla bölgenin yüzde 30’unun içme suyu ihtiyacını karşılayan İkitelli İçme Suyu Arıtma Tesisleri tam kapasiteyle çalışmaya başlayacağı belirtilen açıklamada, “Yeni hattın İstanbul’un içme suyu sistemine entegrasyonu için gerçekleştirilecek çalışmalar sebebiyle 19 Haziran Pazartesi günü 06.00 ila 20 Haziran Salı 06.00 saatleri arasında 24 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.” ifadelerine yer verildi.