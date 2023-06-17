Samanyolu Haber /Gündem / Uğur Dündar önce istifa etti, sonra geri döndü /17 Haziran 2023 16:20

Uğur Dündar önce istifa etti, sonra geri döndü

Uğur Dündar, mali genel kurulda önce Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu başkanlığından çekildiğini açıkladı. Ardından üyelerin desteğiyle görevini bırakmayacağını söyleyen Dündar, siyasetle suçlanması konusuna ve istifa çağrılarına çok sert yanıt verdi.

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Sözcü'de yer alan habere göre Fenerbahçe’nin gergin geçen olağan mali genel kurul toplantısında Uğur Dündar, Twitter’dan yaptığı paylaşımla Yüksek Divan Kurulu başkanlığı görevini bıraktığını duyurdu. Ancak ardından bir açıklama daha yayınlayan Dündar, Genel Kurul üyelerinin desteği sonrası görevine devam edeceğini belirtti.

10 Nisan 2022’de bin 871 oyun 824’ünü alarak Yüksek Divan Kurulu Başkanı Seçilen Uğur Dündar,  “Hayat felsefem hep onurlu yaşamak, çocuklarıma şerefli bir soyadı bırakmak oldu. Yüksek Divan Kurulu Başkanlığını da Cumhuriyetin Feneri olduğu için kabul ettim. Bugün de bu görevi bırakmaya karar verdim. Ölünceye kadar Mustafa Kemal’in askeri olacağım, bedeli neyse ödeyeceğim. Bir Cumhuriyet sevdalısı olarak hayatım boyunca Atatürk’ün gösterdiği yolda ilerledim. Fenerbahçe’ye de köklerini Kuvayı Milliye’den aldığı için gönül verdim. Doğru bildiğim yolda ilerlerken ağır bedeller ödedim, ama yılmadım. 12 yıldır ana akım televizyonlarda çalıştırılmadım.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Ali Koç ve yönetiminin ibra edilmesinden sonra açıklama yapan Uğur Dündar, siyaset yaptığı gerekçesiyle kendisini eleştirenlere çok sert yanıt verdi. İbranın ardından Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, kendisinin göreve devam edip etmemesi yönünde oylama yaptı. Oylama oy çokluğuyla kabul edilirken, Dündar aleyhine tezahürat yapanlara yanıt verdi. “BU ÖZELLİĞİMİ BİLEREK BENİ BAŞKAN YAPTILAR”

Uğur Dündar, kendisini istifaya davet edenlere şu ifadeleri kullandı:

“Yüksek Divan Kurulu üyelerinin değerli oylarıyla Yüksek Divan Kurulu Başkanı seçildim. Seçildiğim gün Sözcü Gazetesi’nde köşe yazarlığı yapıyordum ve yarım asırdır toplumun gerçekleri öğrenme hakkına gazeteci olarak hizmet ediyordum. Bu özelliğimi bilerek beni başkan seçtiler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum.”

“Ben siyaset falan yapmıyorum. Ben sizlerin, toplumun gerçekleri öğrenme hakkına hizmet ediyorum. Yeri geliyor, bu hak uğruna mücadele ederken ABD’de tüyü bitmemiş yetimin hakkını çalanlarla bilek bileğe kavga ettiğim oluyor, yeri geliyor bana doğrultulmuş silahlara karşı mücadele ediyorum.” “İKTİDARA YAĞCILIK YAPMAMI İSTİYORSUNUZ”

“Siyaset yapma diyenlerin ‘iktidara yağcılık yap’ demek istediklerini de çok iyi biliyorum. Ben eğer iktidara yağcılık yapmış olsam, onlar bana siyaset yapıyorsun demeyeceklerdi. Ben doğrunun yanındayım, ben sizin yanınızdayım. Ölünceye kadar da doğru söylemeye devam edeceğim. Yeri gelir muhalefeti eleştiririm, yeri gelir iktidarı eleştiririm. Göreve devam etmemi isteyenler el kaldırsınlar.”
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