Samanyolu Haber /Dünya / Uganda’da IŞİD’le ilişkili bir örgüt okula saldırdı: 40 ölü /17 Haziran 2023 16:26

Uganda’da IŞİD’le ilişkili bir örgüt okula saldırdı: 40 ölü

Uganda’da çoğu öğrenci olan yaklaşık 40 kişi, IŞİD’le ilişkili bir örgütün dün gece bir okula düzenlediği saldırıda hayatını kaybetti.

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BBC Türkçe'de yer alan habere göre ülkenin Demokratik Kongo sınırına yakın Mpondwe kentinde bir orta okula düzenlenen saldırıda yaralanan sekiz kişinin de hayati tehlikesi bulunuyor.

Okulun yurdunda kalan öğrencilerden de hayatını kaybedenler olduğu aktarılıyor.

Saldırıdan Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde üslenmiş olan Ugandalı örgüt Müttefik Demokratik Güçler (ADF) sorumlu tutuluyor.

Dün yerel saatle 23:30’da saldırı düzenlendiği sırada okulda, çoğu yurtlarda yaşayan 60 kişi bulunuyordu.

Polis sözcüsü Fred Enanga, ADF milislerinin öğrenci yurdunu ateşe verdiğini, okul kantinini de yağmaladığını aktardı.

Uganda ordusundan Tümgeneral Dick Olum ise yurtta kalan oğlanların yakılarak veya kesici aletlerle öldürüldüğünü, kızların ise kaçırıldığını söyledi.

Bazı cesetlerin tanınmaz halde olduğu, bu nedenle teşhis için DNA testine ihtiyaç duyulacağı aktarılıyor.

Uganda ordusu, saldırının ardından ADF milislerinin peşine düşerek Demokratik Kongo sınırını geçti ve Virunga Ulusal Parkı’na girdi.

Afrika’nın en eski ve en büyük ulusal parkı olan Virunga’da nesli tehlike altında olan dağ gorilleri gibi hayvanlar da yaşıyor.

Bu, son 25 yılda Uganda’da bir okula düzenlenen ilk saldırı oldu. 1998'de de bir okula saldıran ADF 80'den fazla öğrencinin yanarak ölmesine yol açmış, 100'den fazla öğrenciyi de kaçırmıştı.

Uganda ve Demokratik Kongo daha önce de bu örgüte karşı ortak operasyonlar düzenlemişti.

Uganda’da 1990’larda Devlet Başkanı Yosweri Museveni’ye karşı silahlanan ve hükümeti Müslümanlara zulmetmekle suçlayan ADF 2001’de Uganda ordusunca alt edildikten sonra Demokratik Kongo’ya yerleşmişti.

Örgütün lideri Jamil Makulu ise 2015’te Tanzanya’da tutuklandıktan sonra Uganda’da bir cezaevine gönderilmişti.

Makulu’nun ardından örgütün başına geçen Musa Seka Baluku ise 2016’da IŞİD’e bağlılık yemini etmiş, IŞİD de 2019’da bölgede aktif olduklarını açıklamıştı.

2021’de Uganda’nın başkenti Kampala’da düzenlenen intihar saldırılarından da ADF sorumlu tutulmuştu.
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