İstanbul Valiliği, İBB hakkında yasal işlem başlattı

stanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) AVM'lere yerleştirilen kiosklarla izinsiz şekilde yardım topladığı gerekçesiyle yasal işlem başlatıldığını açıkladı.





İBB'den yapılan açıklamada, "İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğümüzce; İBB sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımlarda İBB İştiraklerinden İSBAK A.Ş. aracılığıyla geliştirilen ve İstanbul Vakfı tarafından ilimizdeki iki (2) farklı AVM’ye yerleştirilen kiosklarla, dijital yöntemle yardım toplandığı tespit edilmiştir" denildi.



