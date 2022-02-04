Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul Valiliği, İBB hakkında yasal işlem başlattı /04 Şubat 2022 13:38

İstanbul Valiliği, İBB hakkında yasal işlem başlattı

İstanbul Valiliği, "İBB İştiraklerinden İSBAK A.Ş. aracılığıyla geliştirilen ve İstanbul Vakfı tarafından ilimizdeki iki farklı AVM’ye yerleştirilen kiosklarla, dijital yöntemle yardım toplandığı tespit edilmiştir" denildi. Açıklamada, yasal işlemlerin başlatıldığı belirtildi.

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stanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) AVM'lere yerleştirilen kiosklarla izinsiz şekilde yardım topladığı gerekçesiyle yasal işlem başlatıldığını açıkladı.

İBB'den yapılan açıklamada, "İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğümüzce; İBB sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımlarda İBB İştiraklerinden İSBAK A.Ş. aracılığıyla geliştirilen ve İstanbul Vakfı tarafından ilimizdeki iki (2) farklı AVM’ye yerleştirilen kiosklarla, dijital yöntemle yardım toplandığı tespit edilmiştir" denildi.

"Yapılan inceleme neticesinde, bahse konu yardım toplama faaliyetinin 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu gereğince izne tabi olduğu, ancak herhangi bir izin alınmaksızın gerçekleştirildiği anlaşılmıştır" ifadeleri kullanılan aaçıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu nedenle; 2860 sayılı Kanunun 6. maddesi 2. fıkrasında yer alan “İzin alınmadan girişilen yardım toplama faaliyetleri güvenlik kuvvetlerince derhal menedilir ve sorumlular hakkında kovuşturma yapılır…” hükmü gereğince başlatılan yasal işlemler devam etmektedir."
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