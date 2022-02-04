Hepsi ‘tevâfuk’: AKP’li Sayan üniversiteden kabul aldı, İBB’ye girdi, burs çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, AKP döneminde toplam 34 kişiye yurtdışı bursu adı altında 62 milyon TL ödendiğini açıkladı. Balyalı’nın AKP’li Fatma Betül Sayan Kaya’ya ilişkin anlattıkları ise pes dedirtti.





Kayıtlara göre Sayan Kaya’nın hayatında 14 Kasım çok önemli bir tarih. Zira Kaya, o gün New York’taki üniversiteden kabul alırken İBB iştiraki İSBAK’ta işe giriyor. Ve aynı gün New York’taki üniversite için burs sözleşmesi imzalıyor.





Balyalı, “Fatma Betül Sayan Kaya, 14 Kasım 2008’de İSBAK’ta işe giriyor. Aynı gün New York’ta bir üniversiteden kabul alıyor ve aynı gün İSBAK ile burs sözleşmesi imzalıyor. Hepsi aynı gün gerçekleşiyor. Bu gerçekten muhteşem bir şans” ifadelerini kullandı.





34 KİŞİYE 62 MİLYON TL





Balyalı AKP dönemi İBB’sinde yurt dışı için toplamda 34 kişiye 62 milyon TL para ödendiğinin tespit edildiğini aktardı. Toplamda 39 kişinin tespit edildiğini fakat İDO satıldığı için 5 kişinin bilgilerine erişilemediğini aktardı. Balyalı’nın AKP dönemi İBB’sine dair çarpıcı yolsuzluk açıklaması şu şekilde: “Ravza Kavakçı da dahil olmak üzere aslında 39 kişi var. Kavakçı’nın ifadesi üzerine araştırma yapıldı ve hepsine ulaşıldı. 39 kişinin 2 tanesi İGDAŞ’ta, 6 tanesi Kültür AŞ’de, 3 tanesi İSFALT AŞ’de, 6 kişi İSPARK AŞ’de, 5 tanesi Ulaşım AŞ’de, 5 tanesi İDO’da, 5 tanesi İSTAÇ’ta, 5 tanesi KİPTAŞ’ta ve bir tanesi de BELBİM’de çalışmışlar ve yurt dışına bursiyer olarak gönderilmişler. 39 kişinin 34’üne ilişkin bütün çalışmalar yapıldı, işlemler sonuçlandırıldı. Sadece 5 tanesine ilişkin çalışma yapılamadı çünkü İDO satıldı. Satışla birlikte bütün bilgiler de devrolduğu için bunlara ulaşma şansı olmadı.”





‘5 KİŞİ İÇİN NE ÖDENDİĞİNİ BİLMİYORUZ’

“Onun dışında bütün bilgiler Teftiş Kurulu Başkanı’nın önünde, çalışmaları tamamladılar. Belki bir kaç eksik vardır. Ve suç unsuru bulunun herkesle ilgili de savcılığa suç duyurusunda bulunuldu ve davalar açılıyor. 34 kişiden bahsedeceğim; elimizdeki net bilgiye göre 3 milyon 959 bin 733 Amerikan doları, 303 bin 105 euro, 177 bin 553 pound, 1 milyon 602 bin 653 TL tespit edildi. Toplamda kur değişikliğine göre 62 milyon TL civarında bir para. Yurt dışı bursu için 34 kişi adına ödenmiş. Artı 5 kişi için ne ödendiğini bilmiyoruz. Onlarla birlikte biraz daha artar rakam.”



