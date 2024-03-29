Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da büyük fabrika yangını /29 Mart 2024 09:19

İstanbul'da büyük fabrika yangını

İstanbul'da halı deposunda çıkan yangın gökyüzünü kara bulutla kapladı. Duman Bağcılar, İkitelli ve Gaziosmanpaşa ilçelerinden de görülürken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

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İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Mehmet Akif Mahallesi'nde Basın Ekspres Yolu İkitelli mevkiinde bulunan bir halı deposunda yangın çıktı.

Medya Tava'nın aktardığına göre; sabah saatlerinde başlayan ve büyüyen yangın nedeniyle gökyüzünü kara duman kapladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken, dumanlar Bağcılar, İkitelli ve Gaziosmanpaşa ilçelerinden de görülüyor.

Öte yandan yangın nedeniyle Basın Ekspres Yolu çift taraflı olarak yoğunlaştı.
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