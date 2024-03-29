Samanyolu Haber /Politika / Murathan Mungan, İYİ Parti'ye dava açıyor /29 Mart 2024 09:16

Murathan Mungan, İYİ Parti'ye dava açıyor

Şair Murathan Mungan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İYİ Parti'ye dava açacağını duyurdu.

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Murathan Mungan, İYİ Parti'ye şarkısının sözlerini izinsiz kullandığı gerekçesiyle dava açıyor.

İYİ Parti, reklam videosunu X hesabından; "Türk milletini seçeneksizliğe mahkûm eden bu 'Maskeli Balo'nun son bulması için; 31 Mart'ta sandıklara davetlisiniz!" notuyla paylaşmıştı.

Sözleri Murathan Mungan'a ait olan şarkının dizelerinin İYİ Parti tarafından bilgisi dışında kullanıldığını söyleyen yazar, şu ifadeleri kullandı:

"Maskeli Balo' adıyla bilinen şarkımın ruhunu, fikrini oluşturan dizelerimin bir siyasi parti tarafından rızam ve bilgim dışında kullanıldığını üzüntüyle öğrendim. Konuyla ilgili yarın Bişar Alınak & Partners tarafından dava açılacağını duyurmak isterim."
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