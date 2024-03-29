Yolsuzluğa ‘ticari sır’ kılıfı

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndaki yolsuzlukları tek tek tespit edip devletin nasıl soyulduğunu belgeleriyle ortaya çıkaran bakanlığın eski bürokratı Tayhan Şimşek hakkında bir soruşturma daha açıldı.



Şimşek, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın tatil bölgelerindeki plajları ve arıtma tesislerini işletmek için kurduğu “Turaş Turizm ve Ticaret A.Ş.”ye 2022’nin Ağustos ayında genel müdür olarak atandı ve ardından kapsamlı bir rapor hazırladı. Devletin parasının nasıl çalındığını belgeleriyle ispatlayan Şimşek, hazırladığı raporu Kültür ve Turizm Bakanlığı’na teslim etti. Ancak bu raporun ardından baskı gören Şimşek, sadece beş ay görevde kalabildi. Baskılar üzerine 24 Aralık 2022 tarihinde istifa ederek görevinden ayrılmak zorunda kaldı.



MİLYONLARCA LİRALIK VURGUN



Şimşek hazırladığı raporda, Antalya Serik’teki Boğazkent Arıtma Tesisi’ne dikkat çekmişti. Tesisin, Temiz Çevre isimli bir şirkete 10 yıllığına yok pahasına kiraya verildiği belirterek, tesisin kiraya verildiği şirketin satın aldığı malzeme ve faturaları Turaş A.Ş.’ye ödettiğini tespit etti. Hatta şirketin “Serik Arıtma Tesisi’ni geç devreye aldığı için Turaş A.Ş.’nin zararı yaklaşık 3 ile 4 milyon TL arasındadır. Bu kamu zararına kim bilerek göz yumduysa hukuken sorumludur” ifadelerini kullandı.



Söz konusu rapora ulaşan BirGün skandallar zincirini 12 Nisan 2023’te “Yolsuzluğu ortaya çıkardığı için istifa ettirildi: Kanalizasyondan vurgun yapmışlar” başlığıyla haberleştirdi. Haberin ardından Şimşek’in dikkat çektiği Temiz Çevre Şirketi yargıya gitti. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Tayhan Şimşek’in iddialarını soruşturmak yerine Şimşek hakkında “Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi ve belgeleri açıklamak” suçunu işlediği iddiasıyla soruşturma başlattı. Dosya uzlaştırma bürosuna gönderildi.



SUSTURAMAYACAKLAR



Şimşek BirGün’e yaptığı açıklamada ise “Temiz Çevre isimli şirket basında çıkan haberler nedeniyle dava açtırmaya çalışıyor ve savcı ifademi bile almadı. Hazırladığım raporda yer alan taciz iddiası, dönemin yönetim kurulu üyelerinin altın da imzası olan rüşvet tutanağı gibi birçok konu sümenaltı edildi. Beni davalarla susturmak için her şeyi yapıyorlar. Ancak bilsinler ki susturamayacaklar, susmayacağım” dedi.



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SORUŞTURMA İLK DEĞİL



Kültür ve Turizm Bakanlığı, daha önce de Tayhan Şimşek hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Bakanlık, yaptığı suç duyurusunda Şimşek’in bazı personelden “mal beyanı” talep etmesini suç olarak gösterdi. Şimşek bu şekilde bakanlık personelinin dikkatleri çeken zenginleşmesini açığa çıkardı. Ardından Şimşek hakkında “Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydettiği ve güveni kötüye kullandığı” iddiası ile soruşturma başlatıldı.