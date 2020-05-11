Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da fakirliğin fotoğrafı çekildi /11 Mayıs 2020 09:30

İstanbul'da fakirliğin fotoğrafı çekildi

Salgının başladığı Nisan ayı boyunca İstanbul'daki her yedi haneden biri İBB'nin sosyal destek başvuru sayfasına sosyal yardım talebinde bulundu

SHABER3.COM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstatistik Ofisi, sosyal yardım talebinde bulunan ve talepleri olumlu sonuçlanan kişilerin profilini çıkardı. Buna göre, İBB'nin sosyal destek başvuru sayfasına 1 Nisan- 1 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılan başvurular incelenerek bir değerlendirme yapıldı. 

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, internet sayfasına salgının başladığı Nisan ayında toplam 682 bin 697 başvuru yapıldı. Bu sayı, İstanbul'daki 7 haneden birinin başvuruda bulunduğu anlamına geliyor. Her haneden sadece bir kişinin başvurabildiği sistemde, aileleriyle birlikte 2 milyon 600 bin kişi sosyal yardım talebinde bulundu.

Araştırmaya göre hanelerin yüzde 10,6'sı, İstanbul nüfusunun ise yüzde 12,7'si sosyal destek kapsamına alındı. En fazla başvuruyu kadınlar yaparken, başvuranların üçte ikisi 25-44 yaş aralığında bulunuyor. Hanelerin yüzde 43'ü düzenli gelire, yüzde 59,2'si sosyal güvenceye sahip değil.

Habere göre, başvuranların yüzde 4,9'u başka yerden destek alırken yüzde 23'ü asgari ücretin altında kazanıyor. En fazla 4 kişilik haneler destek alırken, çocuklu hanelerin oranı, yüzde 78,7. Sosyal destek kapsamına alınan hanelerin yoğunlaştığı ilçelerin başında Esenyurt, Bağcılar, Sultangazi, Küçükçekmece ve Bahçelievler geldi. En az destek alan ilçeler ise Beşiktaş, Kadıköy ve Bakırköy.
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