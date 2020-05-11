Almanya'da kısıtlamaların hafifletilmesinin ardından vaka sayısında artış tespit edildi

Almanya koronavirüsle mücadelede elde ettiği başarı sonucu önlemleri bir anda hayli yumuşattı. Ancak önlemlerin yumuşaması kararından üç gün sonra bulaş katsayısı yeniden tehlike sınırını aştı. Önlemlerin yumuşamasıyla rehavete kapılan insanlar sosyal mesafe kurallarını da önemsememeye başladı.







Korona ile mücadelede Avrupa ülkelerine örnek olan Almanya’da koronavirüsün yeniden kontrolden çıkabileceği tehlikesi doğdu. Korona vakaları ve virüs bulaşma katsayısında önemli düşüş kaydeden Almanya, Çarşamba günü korona önlemlerini bir hayli yumuşattı.





Tüm dükkânlar açıldı. Daha fazla öğrenci ders başı yaptı. Hafta sonu Mecklenburg Vorpommern Eyaleti’nde restoranlar açıldı. Diğer açılımlar yolda. Önlemleri yumuşatma kararı alındığı gün 0.65 olan virüsün bulaş katsayısı üç gün sonra yeniden tehlike sınırını aşarak, 1.10’a çıktı.







Bu katsayı 10 hastanın virüsü 11 kişiye bulaştırması ve yayılmanın yeniden atağa geçmesi anlamına geliyor. Koronavirüs tehlikesi ve önlemlerden bunalan insanlar erken rehavete kapıldı. Kararı tehlike geçti olarak algılayan insanlar bir anda fiziksel mesafe ve sosyal temas kurallarını unuttu. Şimdiye kadar disiplini elden bırakmayan Almanya bir anda kendini bıraktı. Parklar, caddeler, alışveriş merkezleri insanlarla dolup taştı.





Kimsenin en az 1.5 metre fiziksel mesafeye baktığı yok. Her şey eskisi gibi havası esmeye başladı. Almanya’nın Berlin, Münih, Köln, Frankfurt, Stuttgart gibi büyük metropol kentlerinde binlerce insan, önlemlerin tamamen kaldırılması için hafta sonu gösteriler yaptı. Göstericiler polisin “Sosyal mesafe ve temas kuralına uyun” çağrılarını hiçe saydığı gibi, insanlara “Maskelerinizi çıkarıp atın. Maskesiz alışveriş yapın” çağrılarıyla yürüdü.







MEZBAHALAR MERKEZ ÜSSÜ





Başbakan Merkel’in zoruyla kabul edilen “İmdat freni” de henüz işlemiyor. İmdat freni uygulamasıyla 100 bin kişiye yeni hasta sayısının 50’yi aşması durumunda orada sıkı önlemlere geri dönülmesi şartı getirildi. Ama bu imdat frenini kim çekecek? Kimse kendini sorumlu hissetmiyor. Almanya’nın üç ilçesinde bu sınır aşılmış bulunuyor. Özellikle et fabrikalarının bulunduğu ilçelerde yeni vaka sayısı çok yüksek. Daha çok Doğu Avrupa’dan insanların çalıştığı mezbahalar şimdi virüsün merkez üssü konumunda. Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’nde Coesefeld’teki Westfleisch et fabrikasında çalışan bin 200 kişiden 950’sine test yapıldı. 205 kişinin testi pozitif çıktı. 500’ü aşkın testin sonucu bekleniyor. Mezbahalarda çalışan Doğu Avrupalı işçiler ikişer, üçer, dörder ve beşer kişi bir arada kalıyor. Yasalara göre iş yerleri iş yeri güvenliğinden sorumlu.





Ancak yasalara uyulmadığı çok açık görülüyor. Almanya’da, Danimarka, Fransa, Lüksemburg, İsviçre ve Avusturya’ya sınırlarını yeniden açılması tartışmaları başladı. Yeşiller Grup Başkanı Anton Hofreiter, Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer’i sınırları yeniden açmak için bir plan hazırlamaya çağırdı. SPD Eş Başkanı Saskia Esken de aynı çağrıyı yaptı. FDP ise korona önlemlerinin incelenmesi için meclis araştırma komisyonu kurulmasını dillendirmeye başladı.

