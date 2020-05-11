Korona salgınında ikinci darbe

Koronavirüs salgınında 219 bin 70 vak'a sayısı ile 5'inci sırada yer alan İtalya'da sanayi üretimi marta bir önceki aya kıyasla yüzde 28,4 azaldı. Şubat ayı üretimi ise eksi yüzde 1,2'den eksi yüzde 1'e revize edildi.





Roma'da Istat tarafından yayımlanan verilere İtalya'da sanayideki çöküşün tahminlerden çok daha fazla olduğunu gözler önüne serdi.





YILLIK DARALMA YÜZDE 27,1





İş gününe göre düzeltilmiş mart ayı sanayi üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 29,3 azaldı. Mevsim etkisinden arındırılmamış mart verisi yıllık yüzde 27,1'lik daralmayı işaret etti.







Bloomberg anketine katılan 18 uzmanın eksi yüzde 28 ile eksi yüzde 5,6 arasında değişen beklentilerinin ortalaması yüzde 20 idi.