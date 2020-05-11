Petrol zengini de krizde!

SAMANYOLUHABER- Suudi Arabistan'ın 486 milyar dolar olan döviz rezervleri nisan ayında 27 milyar dolar eridi. Döviz kaybı hızlanırken, Katma Değer Vergisi (KDV) yüzde 5'ten yüzde 15'e çıkarıldı.





Kamu çalışanlarına sağlanan bazı devlet yardımlarının (çalışan başına 1.200 dolar) azaltılmasını içeren kemer sıkma tedbirleri açıkladı.







Gelirleri artırmak ve harcamaları rasyonalize etmek için atılan bu adımların parasal tutarı, Suudi Basın Ajansı'ndan bir yetkiliye göre, 100 milyar riyal (26,6 milyar dolar) civarında.





TASARRUFLAR KORONA İLE MÜCADELEDE KULLANILACAK





Maliye Bakanı Muhammed Al-Jadaan 11 Mayıs'ta telefon yoluyla verdiği mülakatta, 2020 yılı için toplam harcamaların planlanana yakın kalacağını, zira tasarruf edilen paranın sağlık bakım hizmetleri ve işletmelere yardıma tahsis edileceğini söyledi.





"Bunlar öncelikler: İnsanların sağlık hizmetleri ve insanların geçimi." diyen Al-Jadaan, "Mali gücümüzü sürdürmeyi sağlama almak istiyoruz. Böylelikle ekonominin kısıtlamalardan çıkması ile birlikte, ekonomiyi destekleyebileceğiz." ifadelerini kullandı.





DÜNYANIN EN FAZLA PETROL ÜRETEN ÜLKESİ





Koronavirüsün yayılmasını önlemek için halihazırda sıkı bir sokağa çıkma kısıtlaması uygulayan Suudi Arabistan, dünyanın en büyük petrol ihracatçısı (günlük 12,5 milyon varil petrol üretiyor) olması ile birlikte, küresel petrol piyasalarındaki erimeden dolayı ikinci bir krizle karşı karşıya.





Bu kargaşa, büyük kısmı petrolden gelen kamu gelirlerinin azalmasına yol açtı. 2014'teki petrol satış dalgasından sonra kırılgan hâle gelen ekonomi için riskler arttı.





Brent petrolünün varil fiyatı mart ayında yüzde 50'den fazla düştü. Suudi Arabistan Merkez Bankası'nın net yabancı varlıkları aylık 27 milyar dolar azaldı.



