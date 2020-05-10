IMF'den kötümser açıklama: Son veriler en kötümser tahminlerimizden bile kötü

Uluslararası Para Fonu (IMF) küresel ekonomik görünümün üç hafta önceki son tahmininden bu yana kötüleştiği ve küresel finans piyasalarında daha fazla çalkantı olabileceği yönünde uyarıda bulundu.





Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, üç hafta önce yayımladıkları ve küresel ekonomide salgın kaynaklı olarak yüzde 3 küçülme öngördükleri küresel ekonomik görünüm raporundaki tahminleri daha da düşürme sinyali verdi.





Georgieva, ABD ile Çin’i de salgın sonrası toparlanmayı zayıflatacak bir ticaret savaşını yeniden alevlendirmeme konusunda uyardı.





Avrupa Üniversite Enstitüsü tarafından düzenlenen bir etkinlikte konuşan Georgieva, birçok ülke için gelen son verilerin, IMF’nin zaten kötümser olan tahminlerinin altında olduğuna işaret etti.





TAHMİN YAPMAK BİLE ZORLAŞTI





“Hızlı bir tıbbi çözümün olmadığı durumda bazı ekonomiler için maalesef daha olumsuz senaryoların gerçekleşebileceğini” belirten Georgieva, virüsün ne şekilde davranacağı bilinemediği için tahmin yapmanın zorlaştığına işaret etti.





2020’de küresel ekonomi için yüzde 3’lük küçülme öngören IMF, bu rakamın 1930’lardaki Büyük Buhran sonrasındaki en ağır kriz olduğunu vurgulamıştı. IMF, salgın kaynaklı son krize “Büyük tecrit” (ya da büyük kapanma) adını vermişti.





Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşının tırmanması olasılığına dair soru üzerine Georgieva, “sınırlara geri çekilme gibi doğal bir eğilim olabilir ve buna direnmek için çok çok önemli” dedi.





“Küresel ticareti yeniden canlandırmak ekonomik toparlanma için kritik” diyen IMF Başkanı Georgieva, “Aksi takdirde maliyetler artar, gelirler azalır ve daha az güvenli bir dünya olur” değerlendirmesinde bulundu.





IMF, koronavirüs salgını nedeniyle mali yardım talebinde bulunan 103 ülkenin 50’sine finansman sağlamış durumda.





İŞLER KÖTÜYE GİDEBİLİR, SAĞLIK KRİZİ ÇÖZÜLMÜŞ DEĞİL





IMF'nin Bş ekonomisti Gita Gopinath da, bir internet yayınında gelişen piyasaların dış finansman ihtiyacının büyük bir ihtimalle önceki tahmini 2,5 trilyon dolardan çok daha fazla olacağını belirtti.





Gopinath, fonun 1 trilyon dolarlık mevcut borç verme kaynaklarının tamamına ihtiyaç duyacağını ve ülkelere ne kadar desteğe ihtiyaç duyulduğunu söyleme konusunda çekingen davranmadığını ifade etti. Gopinath, "Bu krizin yakın bir zamanda kaybolmayacağını biliyoruz. İşler kötüye gidebilir. Sağlık krizi çözülmüş değil" dedi.





IMF'nin 14 Nisan'daki Küresel Ekonomik Görünüm raporunda küresel GSYİH'nin bu yıl yüzde 3 düşeceğini belirtilmişti. Bu baz senaryodaki varsayım, pandeminin yılın ikinci yarısında etkisini kaybedeceği ve kontrol altına alınmasına yönelik önlemlerin kademeli olarak azaltılabileceği şeklindeydi. Gopinath bu senaryonun artık çok daha az mümkün olduğunun altını çizdi.





Ayrıca IMF'nin nisan görünümünde, virüsün beklenenden uzun sürdüğü, 2021'de geri döndüğü, ya da her ikisinin de gerçekleştiği üç alternatif senaryo işaret edildi. Kuruma göre pandeminin uzun sürdüğü senaryoda, baz senaryodaki GSYİH'den yüzde 3 silinirken, hem uzun sürdüğü hem de gelecek yıl geri döndüğü bir senaryo, baz senaryoya kıyasla yüzde 8 daha az büyüme anlamına geliyor.