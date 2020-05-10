Merkel'den sanatçılara yeni destek sözü

Almanya Başbakanı Angela Merkel, haftalık yayınlanan video mesajını bu sefer kültür-sanat konusuna ve sanatçılara ayırdı. Almanya’nın bir kültür-sanat ülkesi olduğunu vurgulayan Merkel, sunulan kültürel etkinliklerin bolluğu ve çeşitliliğinin gurur verici olduğunu söyleyerek, "Bu çeşitlilik bizim kim olduğumuzu, kimliğimizi ortaya koyan bir öge" diye konuştu. Bu nedenle koronavirüs salgınının kültürel yaşama olan etkisini bir dönüm noktası olarak değerlendiren Merkel, serbest çalışan sanatçılar başta olmak üzere kültür-sanat insanlarının bundan ne kadar olumsuz etkilendiğine dikkat çekti.





Pandemi döneminin kültürel etkinliklerin önemini tekrar gözler önüne serdiğini de vurgulayan Merkel, kısıtlamaların sürdüğü şu dönemde sanatın eksikliğinin ne anlama geldiğinin bir kez daha hissedildiğine işaret etti. Sanatçıların, interaksiyonlarıyla sevenlerine yeni perspektifler kazandırarak yaşama başka gözle bakmayı sağladığını, insanları duygularla buluşturduğunu, yeni fikir ve duygular geliştirdiğini ve tartışmalar başlattığını vurgulayan Merkel, sanat sayesinde insanların geçmişi daha iyi anlayıp geleceğe de bambaşka bakabilme yeteneğine kavuştuğunu ifade etti.



