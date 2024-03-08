Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da feci kaza! Araç bu hale geldi /08 Mart 2024 00:11

İstanbul'da feci kaza! Araç bu hale geldi

TEM Otoyolu Çatalca yol ayrımında hafriyat kamyonunun bir otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapatıldı.

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İstanbul'da TEM Otoyolu, Büyükçekmece-Çatalca ayrımında O.Y.'nin kullandığı 34 HCP 289 plakalı hafriyat kamyonu, sağ şeride geçmeye çalışan M.L.G.'nin kullandığı 34 KB 7784 plakalı otomobile çarptı.

5 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın etkisi ile otomobil savrularak bariyerlere çarptı. Kazada otomobil sürücüsü M.L.G ile araçta bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeni ile TEM Otoyolu Edirne istikameti bir süre trafiğe kapatıldı. Otomobilin olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale dönerken hafriyat kamyonu şoförü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
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