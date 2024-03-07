Samanyolu Haber /Spor / Karabağ tarih yazmanın eşiğinden 90+2'de döndü /07 Mart 2024 23:44

Karabağ tarih yazmanın eşiğinden 90+2'de döndü

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Karabağ, 2 farklı öne geçtiği maçta son dakikada yediği golle Bayer Leverkusen ile 2-2 berabere kaldı.

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UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Azerbaycan temsilcisi Karabağ, sahasında Almanya Bundesliga lideri Bayer Leverkusen ile karşılaştı. Mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi.

Ev sahibi Karabağ müthiş başladığı mücadelenin ilk yarısında attığı gollerle devreyi 2-0 üstünlükle tamamladı. 26. dakikada Benzia ve 45+2. dakikada Juninho'dan gelen gollerle müthiş bir sevinç yaşayan Karabağ çeyrek final avantajını alabilmek için büyük fırsat yakaladı.

Ancak ikinci yarıda Leverkusen maçta dengeyi kurmayı başardı. 71. dakikada Wirtz ile farkı 1'e indiren Leverkusen 90+2. dakikada Patrik Schick'in golüyle durumu 2-2 yaptı.
 
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Bayer Leverkusen bu sezon Xabi Alonso yönetiminde, Avrupa'da en formda takım olarak göze çarpıyor. Leverkusen bu sezon tüm kulvarlarda 35 maçta yenilgi yüzü görmedi. Ligde 24 maçta 20 galibiyet ve 4 beraberlik alan Leverkusen, Avrupa Ligi grubunda ise 6'da 6 yapmıştı.

Mücadelenin rövanşı 14 Mart Perşembe günü TSİ 23.00'te oynanacak.

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, öne çıkan karşılaşmada Liverpool, Galatasaray'ı eleyen Sparta Prag'ı deplasmanda 5-1 yendi. "Kırmızılar"ın gollerini, 6. dakikada penaltıdan Alexis Mac Allister, 25 ve 45+3. dakikada Darwin Nunez, 53. dakikada Luis Diaz ve 90+4. dakikada Dominik Szoboszlai kaydetti. Ev sahibi ekibin golünü ise 46. dakikada Conor Bradley kendi kalesine attı.

Çeyrek finale yükselecek takımların belirleneceği son 16 turu rövanş karşılaşmaları, 14 Mart'ta oynanacak. Alınan sonuçlar şöyle:

    Sparta Prag (Çekya)-Liverpool (İngiltere): 1-5
    Roma (İtalya)-Brighton (İngiltere): 4-0
    Karabağ (Azerbaycan)-Bayer Leverkusen (Almanya): 2-2
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