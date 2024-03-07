Zelenskiy Türkiye’ye geliyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy’nin yarın Türkiye’ye geleceğini duyurdu.



Resmi ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna lideri Zelenskiy'i kabul edecek.



İki liderin görüşmesinde Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaşın seyri, Tahıl Koridoru Anlaşması’nın devam etmesine ilişkin temaslardaki son durum, bölgede kalıcı barış arayışları konularının ayrıntılı bir şekilde ele alınacağı kaydedildi.



Açıklamada Erdoğan ve Zelenskiy arasında Türkiye ve Ukrayna ilişkilerinin de görüşüleceği kaydedildi.



PUTİN TÜRKİYE ZİYARETİNİ ERTELEMİŞTİ



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de şubat ayı içerisinde Türkiye’ye bir ziyaret yapacağı açıklanmıştı.



Ancak, ziyaretin Rusya’daki başkanlık, Türkiye’deki yerel seçimler dolayısıyla ertelendiğini bildirilmişti.



Rus basını, Putin’in ertelenen Türkiye ziyaretinin nisan sonu veya mayıs başında gerçekleşebileceğini yazmıştı.