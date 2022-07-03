İstanbul'da ormanlık alanlar için 'ateş yasağı' kararı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bir mesajda, kentteki bazı ormanlık alanlarda ateş yakmanın yasaklandığını duyurdu.





Olası orman yangınlarını önlemek için alınan kararı, Vali Yerlikaya şu şekilde duyurdu:







İstanbul’da ekli listede yer alan piknik ve mesire alanları, tabiat parkları, korular, parklar ve ekoturizm alanlarında ateşsiz piknik yapmak,spor vb. faaliyetlerde bulunmak serbesttir.



Bu alanlarda mangal yapmak, tüp kullanmak, ateş yakmak yasaklanmıştır.









