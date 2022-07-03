Samanyolu Haber /Politika / HDP'de eş genel başkanlık seçimi sona erdi /03 Temmuz 2022 18:56

HDP'de eş genel başkanlık seçimi sona erdi

5’inci Olağan Büyük Kongreye giden Halkların Demokratik Partisi'nde (HDP) mevcut eş genel başkanlar Mithat Sancar ile Pervin Buldan'ın bir dönem için daha aynı göreve seçildikleri ifade edildi.

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Tartışmaların gölgesinde gidilen Halkların Demokratik Partisi'nde (HDP) kongresinde parti yönetiminde yer alan isimlerin belirlendiği aktarıldı. Eş genel başkanlığa ise mevcut eş başkanlar olan Mithat Sancar ile Pervin Buldan'ın bir dönem için daha seçildikleri ifade edildi.
 diken.con.tr'de yer alan habere göre HDP’nin 5’inci Olağan Büyük Kongresi Ankara Spor Salonu’nda düzenlendi.

‘Çözüm Biz’de’ sloganıyla toplanan kongre, divan kurulunun konuşmalarıyla başladı.

Konuşmalarına ardından partinin 43 kişiden oluşan danışma kurulunda yer alan isimler açıklandı.

Kongre faaliyet ve mali raporların okunmasının ardından seçim ve oylama işlemlerine geçildi.

HDP kongresinde, iki yıl süreyle görev yapacak parti meclisi, merkez disiplin kurulu ve uzlaşma kurulu üyeleri belirlendi.

Eş genel başkanlık oylaması

Seçimlerde 1050 delegeden 806’sı oy kullandı. 797 geçerli, dokuz geçersiz oyla Buldan ve Sancar ve 100 kişilik asil, 50 kişilik yedek Parti Meclisi (PM), Merkezi Disiplin Kurulu ve Uzlaşma Kurulu seçildi.
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