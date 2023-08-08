Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da skandal görüntü: Ellerinde silahla yürüyen çifte polis ulaşamadı /08 Ağustos 2023 15:14

İstanbul'da skandal görüntü: Ellerinde silahla yürüyen çifte polis ulaşamadı

İstanbul’da bir çift, ellerinde uzun ve kısa namlulu iki silahla gezinti yaparken görüntülendi. Durum emniyete bildirilirken şahıslara ve ellerindeki silahların gerçek olup olmadığına dair bir bilgiye ulaşılamadı.

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İstanbul’un Eyüpsultan ilçesine bağlı Göktürk mahallesinde bir çift, ellerinde silahlarla gezinti yaparken görüntülendi. Emniyet, şahıslara ilişkin bir bilgiye ulaşamazken silahların gerçek olup olmadığı da öğrenilemedi.

DEVA Partisi Sarıyer İlçe Başkanı olan Avukat Bilal Çelik, dün Göktürk Göleti Tabiat Parkı’nda çektiği fotoğrafı Twitter hesabından paylaştı.


“Bugün Göktürk gölet bölgesinde yürüyüş parkurunda bizzat resmini çektiğim çift ellerinde silahlarla yürüyordu” diyen Çelik, “Kadının elinde kısa namlu silah pek görünmese bile güvenlik müdahale edeceğini söyledi. Ülkenin geldiği durum...” ifadelerini kullandı.

Çelik, fotoğrafın dün (7 Ağustos) akşam 19.32’de çekildiğini de belirterek durumu emniyete bildirdiğini aktardı.


BirGün’ün ulaştığı Avukat Bilal Çelik, bugün Eyüpsultan Emniyet Müdürlüğü’nden arandığını ve kendisine şahıslara ulaşılamadığının bildirildiğini söyledi.

Çelik, dün akşam yaptığı şikâyet ardından ilk olarak bir polisin gayriciddi bir tavırla silahların oyuncak olabileceğini söylediğini belirtti.

Silahların niteliğine ve şahıslara ilişkin henüz bir gelişme yaşanmadı.

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