Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'daki enflasyon oranı açıklandı /01 Mayıs 2022 19:30

İstanbul'daki enflasyon oranı açıklandı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) yönetimi tarafından İstanbul'da ortaya çıkan enflasyon rakamının açıklandığı belirtildi.

SHABER3.COM

İstanbul Ticaret Odası (İTO) yönetimi tarafından son dönemde yükselişe geçen ve vatandaşın geçim sıkıntısı yaşamasına neden olan enflasyon rakamlarının İstanbul'da ortaya çıkan rakamlarının açıklandığı belirtildi.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre İstanbul Ticaret Odası (İTO) Nisan 2022 Fiyat İndeksleri açıkladı. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Nisan 2022 Fiyat İndeksleri açıkladı. Buna göre, nisan ayında İstanbul’da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 11.36, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 5.33 oranında arttı.

2021 Nisan ayına göre 2022 Nisan ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İTO’nun 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 79.97, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 73.21 olarak gerçekleşti.

Nisan 2022’de Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; Giyim Harcamalarında yüzde 29,82, Ulaştırma ve Haberleşme Harcamalarında yüzde 23.95, Gıda Harcamalarında yüzde 11.49, Konut Harcamalarında yüzde 10.19, Diğer Harcamalar grubunda yüzde 6.65, Ev Eşyası Harcamalarında yüzde 4.84, Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamalarında yüzde 3.02, Sağlık ve Kişisel Bakım Harcamalarında yüzde 2.80 artış görüldü.
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