Bir süredir çatışmaların devam ettiği Azovstal’daki çelik fabrikasına sığınan ve burada ateş altında mahsur kalan Ukraynalı sivillerle ilgili yeni bir gelişme yaşandığı aktarıldı.





Fabrikadaki sivillerin tahliyesinin başladığını sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, "Ekibimize minnettarım." ifadelerini kullandı.







cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Azovstal’daki sivillerin tahliyesinin başladığını duyurdu. Zelenksi, "Ekibimize minnettarım. Şimdi BM ile birlikte diğer sivillerin fabrikadan tahliyesi üzerinde çalışıyorlar" dedi.



Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Azovstal’daki sivillerin tahliyesinin başladığını duyurdu. Zelenksi, "Ekibimize minnettarım. Şimdi BM ile birlikte diğer sivillerin fabrikadan tahliyesi üzerinde çalışıyorlar" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, savaş bölgelerindeki sivillerin tahliyesine ilişkin bugün sosyal medya hesabında paylaşım yaptı.

"ONLARI ZAPORİJYA'DA KARŞILAYACAĞIZ"





Zelenski’nin paylaşımı şöyle:"Azovstal’daki sivillerin tahliyesi başladı. Yaklaşık 100 kişilik birinci grup, kontrol altındaki bölgeye gidiyor. Yarın onları Zaporijya'da karşılayacağız. Ekibimize minnettarım. Şimdi BM ile birlikte diğer sivillerin fabrikadan tahliyesi üzerinde çalışıyorlar.”