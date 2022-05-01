Yukatel Kayserispor-Beşiktaş maçında tam 5 gol vardı

Yeni teknik direktörü Valérien Ismaël ile çıkış arayan Beşiktaş, geçtiğimiz hafta Vodafone Park'ta 3-0 kaybettiği Kasımpaşa maçı sonrasında Kayseri deplasmanına gitti.





Siyah beyazlılar ilk yarısını 1-0 geride bitirdikleri mücadelede Yukatel Kayserispor'u 3-2 yendi.





Maçta gol perdesini penaltı golüyle 23. dakikada Mame Thiam açtı ve Yukatel Kayserispor'u 1-0 öne geçirdi.





İlk devre bu sonuçla tamamlandı.





Maçın 50. dakikasında Serdar Saatçı'nın golüyle skora denge geldi: 1-1.





75. dakikada rakip takım ağlarını havalandırarak Beşiktaş'ı 2-1 öne geçiren Kevin N'Koudou, bu kez de 78. dakikada kazanılan penaltıyı gole çevireren skoru Beşiktaş lehine 3-1' getiren isim oldu.





Maçın 82. dakikasında Montero ikinci sarı kartı gören Montero Beşiktaş'ı sahada 10 kişi bıraktı.





90+6. dakikada ise Miguel Cardoso Yukatel Kayserispor'un ikinci golünü attı.





Kalan sürede başka gol olmayınca karşılaşma Beşiktaş'ın 3-2'lik galibiyetiyle sona erdi.





Bu sonuçla Beşiktaş puanını 54' çıkartırken, Yukatel Kayserispor ise 43 puanda kaldı.





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