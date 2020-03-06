Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'daki koronavirüs iddiasına Bakan Koca'dan cevap geldi /06 Mart 2020 23:44

İstanbul'daki koronavirüs iddiasına Bakan Koca'dan cevap geldi

"İstanbul'daki bir hastada Koronavirüs tespit edildi" iddiasına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi. Bakan Koca tespit edilen hastalığın Koronavirüs olmadığını ifade etti.

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İstanbul'da Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde bir hastada Koronavirüs tespit edildiği iddia edildi. Sosyal medyada hızla yayılan iddiayla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi.

Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nde, doktorların bir hastada Koronavirüs tespit ettiği ileri sürüldü.



Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konulan tanının yeni Koronavirüs olmadığını duyurdu. Koca, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Yedikule Hastanesi'nde konulan tanı Yeni Koronavirüs (KOVID-19) değil, Human Koronavirüs NL63 tanısıdır. Virüs ailesinin çok eskiden beri iyi bilinen bir tipidir.

Yol açtığı rahatsızlık basit soğuk algınlığıdır. Hastamıza acil şifalar diliyoruz. Mücadelemiz, virüsün yeni tipiyle."
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