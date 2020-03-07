Irak, Fransa ve İspanya'dan ülkeye girişleri yasakladı

Irak Dışişleri Bakanlığı, yeni tip Koronavirüs'ün (Kovid-19) yayılmasını engelleme önlemleri kapsamında Fransa ve İspanya'dan gelenlerin ülkeye girişini yasakladı.





Sputnik'in haberine göre, Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Fransa ve İspanya'dan gelen yabancıların ülkeye girişi yasaklandı. Böylece giriş yasağı konulan ülke sayısı 11 oldu" ifadeleri kullanıldı.





Yasağın, diplomatik heyetleri kapsamadığını belirtildi.





Bağdat yönetimi, Koronavirüs'ün ülkede yayılmasını önlemek amacıyla geçen ay içinde Çin, İran, Tayland, Güney Kore, Japonya, İtalya, Kuveyt, Bahreyn ve Singapur'dan ülkeye girişleri yasaklamıştı.





Irak Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bağdat'ta 2, Süleymaniye'de 1 ve Kerbela'da 1 olmak üzere ülkede toplam 4 kişi Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ülkedeki toplam Koronavirüs vaka sayısı ise 49'a yükseldi.





Kovid-19 görülen ülkelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Fransa'da 9, İspanya'da 5 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti.