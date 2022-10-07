Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'un 8 ilçesiyle ilgili yeni karar /07 Ekim 2022 21:16

İstanbul'un 8 ilçesiyle ilgili yeni karar

Özellikle İstanbul'da yoğun olarak bulunan sığınmacılarla ilgili yeni bir karar alındığı açıklandı.

SHABER3.COM

Sığınmacıların İstanbul'da ikamet etmeleri konusunda yeni bir karar alındığı ifade edildi.

Buna göre şehrin 8 ilçesinde sığınmacılara yeni oturma izni verilmeyeceği duyuruldu.

BAKAN SOYLU AÇIKLADI

diken.com.tr'de yer alan habere göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul’daki sekiz ilçede yabancılara ikamet kaydının kapandığını açıkladı.

İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nde konuşan Soylu, İstanbul’un, Küçükçekmece, Başakşehir, Bağcılar, Avcılar, Bahçelievler, Sultangazi, Esenler, Zeytinburnu’nda ikamet izinlerinin kapandığını ve bu ilçelerde yeni yabancı kaydı olmayacağını söyledi.
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