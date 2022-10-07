İstanbul'un 8 ilçesiyle ilgili yeni karar

Sığınmacıların İstanbul'da ikamet etmeleri konusunda yeni bir karar alındığı ifade edildi.
Buna göre şehrin 8 ilçesinde sığınmacılara yeni oturma izni verilmeyeceği duyuruldu.
BAKAN SOYLU AÇIKLADI
diken.com.tr'de yer alan habere göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul’daki sekiz ilçede yabancılara ikamet kaydının kapandığını açıkladı.
İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nde konuşan Soylu, İstanbul’un, Küçükçekmece, Başakşehir, Bağcılar, Avcılar, Bahçelievler, Sultangazi, Esenler, Zeytinburnu’nda ikamet izinlerinin kapandığını ve bu ilçelerde yeni yabancı kaydı olmayacağını söyledi.