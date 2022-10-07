Yıldız futbolcu içerideyken 3 hırsız eve girmeye çalıştı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'un Arjantinli futbolcusu Angel Di Maria'nın evine, kendisinin de evde olduğu sırada 3 hırsız girmeye çalıştı ancak son anda fark edilen hırsızlık girişimi, güvenlik güçlerinin zamanında müdahalesiyle önlendi.İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Di Maria'nın dün akşam saatlerinde Torino'nun lüks muhitlerinden Gran Madre'deki villasında ailesi ve takım arkadaşı Dusan Vlahovic ile oturduğu sırada, eli silahlı 3 kişi villaya girmeye çalıştı.Villa etrafındaki özel güvenliğin, güvenlik kameralarından durumu fark edip, polise haber vermesi ve güvenlik güçlerinin de hızlı, zamanında müdahalesiyle hırsızlık girişimi son anda önlendi.