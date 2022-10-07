Zafer Partisi'nde bir üst düzey istifa daha

Özellikle sığınmacılarla ilgili yaptığı çıkışlarla gündeme gelen Ümit Özdağ'ın Genel başkanlığını yürüttüğü Zafer Partisi'nde bir üst düzey istifa kararı daha alındığı aktarıldı.





Partinin İstanbul il başkanının görevi bırakma kararı almasının ardından bu kez de genel başkan yardımcısı İsmail Türk'ün partideki görevlerini bıraktığını açıkladığı belirtildi.







Evrensel'de yer alan habere göre Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı İsmail Türk, partideki görevlerinden istifa ettiğini açıkladı. Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı İsmail Türk, partideki görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.

Türk, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Değerli gönül dostlarım, ülküdaşlarım, üzülerek açıklamak isterim ki Zafer Partisindeki aktif görevlerimden istifa ediyorum. ‘Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milliyetçiliği’ uğrunda mücadelem devam edecektir! Saygılarımla..." ifadelerini kullandı.Zafer Partisi İstanbul İl Başkanı Mustafa Can da dün akşam istifa etmişti. Can, "Geldiğim noktada kesin olarak gördüm ki siyaset bana göre olsa da ben bu siyasete göre değilim. Artık 'oy veren' olarak devam etmekle beraber Türklük için çalışacağım. Zafer Partisi'ndeki tüm görevlerimden istifa ettiğimi bildiririm. Saygılarımla" demişti.