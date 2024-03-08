Samanyolu Haber /Politika / İşte AKP'nin masasındaki anket: İmamoğlu mu, Kurum mu? /08 Mart 2024 09:47

İşte AKP'nin masasındaki anket: İmamoğlu mu, Kurum mu?

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, AKP'nin masasındaki son anketlerde İmamoğlu’nun 2 veya 3 puan önde göründüğü, kendi anketlerinde ise halen başa baş durumun sürdüğü iddiasının olduğunu aktardı.

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Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, AKP'ye giden anketlerde mevcut başkan CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu ile kendi adaylarının başa baş olduğunu, kararsız seçmen oranının yüzde 15'lere yükseldiğini aktardı.

Babacan İstanbul ve Ankara'ya dair şunları yazdı:

"Kamuoyuyla paylaşılan anketler, AKP’ye de geliyor. Son dönemde art arda yapılan birkaç anket olduğu, bunlarda İmamoğlu’nun 2 veya 3 puan önde göründüğü, kendi anketlerinde ise halen başa baş durumun sürdüğü iddiası var. Bazı partililer, İstanbul’da kararsız oranının yüzde 15 civarında olduğunu, bunların yarısının ideolojik tercihlerle partilerine döneceğini, kalanların vereceği kararın belirleyici olacağını dile getiriyorlar."

"Murat Kurum’un bir türlü yükselmeyen ivmesi için son virajda yeni vaatler ve yeni projeler açıklanacak. Daha önce de yazdığımız gibi bakanlıkların İstanbul ağırlıklı projeleri bu döneme denk getirilerek lanse edilecek."

"Atatürk Havalimanı’nın Tekno Parka dönüştürülmesi, geçen hafta açıklanan Haydarpaşa Garı projesi gibi konularla destek verilmeye çalışılıyor."

"Ankara’ya gelince. Partideki havada önemli bir değişiklik yok. Mansur Yavaş açık ara önde. Sadece Turgut Altınok’un birkaç puanlık ivme kazandığı bunun da farkı pek etkilemediği ve 13 puan fark olduğu savunuluyor. Ankara ekibi, kampanyada ihmal edildiklerini ve yalnız bırakıldıklarını düşünüyor."

"Daha ilginç saptama ise Ankara’nın ilçeleriyle ilgili. Başkentte Mansur Yavaş’ın kazanacak olmasının ilçelerde AKP’nin aleyhine sonuç doğurabileceğini söyleyenler var."

"Şöyle ki; seçmenin büyükşehirde kime verdiyse, ilçede de onun partisini tercih etme eğiliminde olduğu belirtiliyor. Bu durumun, Ankara’nın ilçelerinde CHP’nin oy artırması, hatta AKP’deki bazı ilçelerin CHP’ye geçmesine neden olabileceği değerlendiriliyor."
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