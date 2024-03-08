Samanyolu Haber /Gündem / Eylem Tok'un oğlunun karıştığı kazadan yaralı kurtuldu, olay anını anlattı /08 Mart 2024 09:52

Eylem Tok'un oğlunun karıştığı kazadan yaralı kurtuldu, olay anını anlattı

Annesi Eylem Tok tarafından Mısır’a kaçırılan 17 yaşındaki T.C.’nin neden olduğu kazadan yaralı kurtulan İbrahim Gümüş, kaza anını ve sonrasında yaşananları anlattı.

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Annesi tarafından Mısır’a kaçırılan 17 yaşındaki T.C.’nin neden olduğu kazadan yaralı kurtulan İbrahim Gümüş hastaneden taburcu oldu.

1 Mart Cuma akşamı Eyüpsultan ilçesine bağlı Kemerburgaz'da yaşanan olayda, Sarıyer'den 3 ATV motoru ile geziye çıkan Oğuz Murat Acı (29), Tahsin Arslan (23), Süleyman Keçeci (21), Hasan Topal (25), İbrahim Gümüş (27), motorlardan birinin arızalanması üzerine emniyet şeridinde durdu. Evli ve 1 çocuk babası Oğuz Murat Acı, başka bir ATV motorunun ışıklarını yakarak önlem almaya çalıştı. 

Diğerleri ise arızalanan motorla ilgilendi. O sırada hızla gelen Porsche marka araç beş kişiye çarptı. Kazada Murat Acı hayatını kaybetti. Yazar anne Eylem Tok, kazayı yapan oğlu Timur’u kaza yerinden alıp uçakla Mısır’a kaçırdı. Anne ve oğlun Mısır’dan da ABD’ye gittikleri öğrenildi. Adalet Bakanlığı, anne ile oğlunu getirmek için yasal süreci başlattı. 

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, T.C. hakkında ‘Taksirle ölüme ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma’ suçundan ve annesi Eylem Tok hakkında da ‘Suçluyu Kayırma’ suçundan tutuklama kararının çıktığını açıkladı.

T.C.’nin neden olduğu kazadan yaralı kurtulan İbrahim Gümüş, o gece yaşananları şöyle anlattı:

“Gelen aracın çok süratli olduğunu hatırlıyorum. Arabanın farlarını gördüm, görmemle vurması bir oldu zaten. Hepimiz savrulduk. Kalktığımda kimseyi göremedim yanımda. Yardım istemek için telefonumu çıkardım. O sırada telefonum elimden alındı. Birileri aldı elimden. Büyük ihtimalle aileden biri aldı diye düşünüyoruz. Sonra teyzem beni aramış. Bir bayan çıkmış. Teyzem ‘İbrahim nerede?’ diye soruyor, karşıdaki kişi ‘Siz kimsiniz’ diyor. ‘Ben teyzesiyim siz kimsiniz?’ deyince karşıdaki kişi telefonu kapatıyor. Telefonum kayıp.”
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