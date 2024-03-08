Euro TL'de yeni zirve: 35'i gördü

SEÇİMDEN SONRA MERKEZ BANKASI FAİZİ ARTIRACAK MI?





CDS'LER DÜŞÜŞE GEÇTİ





Enflasyonun tahminleri aşması ve hafta başında yurtiçinde artan döviz talebinin ardından TCMB, kredi büyümesini sınırlama amacıyla iki sıkılaştırma adımı attı.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bu iki adımın yanı sıra parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesine yönelik ilave adımlar üzerinde çalışılmakta olduğu uyarısında bulundu.Tahminleri aşan ve çekirdek göstergelerin yüksek seyrini koruduğunu gösteren şubat enflasyon verilerinin ardından piyasa oyuncuları TCMB tahminlerinin üzerinde olan enflasyon tahminlerini daha da yükseltti. Bazı piyasa katılımcıları TCMB'nin seçimlerden sonra faiz artırımına gideceği tahmininde bulundular.Enflasyon eğilimde bozulma görürse para politikası duruşunu daha da sıkılaştıracağı uyarısında bulunan TCMB, böylece krediler tarafında iki ayrı adım atmış oldu. Ancak uzmanlar politika faizi ile piyasa faizleri arasındaki aktarım mekanizmasını güçlendirmek isteyen merkez bankasının söz konusu adımlarını gecikmiş adımlar olarak nitelediler.Hafta başında kurdaki "gereksiz volatiliteyi engellemek" için bankalarla görüşen TCMB dün üçüncü defa TL uzlaşmalı vadeli döviz satımı yaparak 426 milyon dolar büyüklükte işlem gerçekleştirdi. Böylece toplam döviz satım pozisyonu büyüklüğü 1.4 milyar dolar ile aşarak Eylül 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye geldi.Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri çarşamba günü 321 baz puan ile 5 Şubat'tan bu yana en yüksek seviyeye çıktıktan sonra başlayan gevşemesine 5 baz puan ile art arda ikinci defa gerileyerek 312 baz puana indi.