Samanyolu Haber /Ekonomi / Euro TL'de yeni zirve: 35'i gördü /08 Mart 2024 09:56

Euro TL'de yeni zirve: 35'i gördü

Değer kaybı ay başından bu yana hızlanan dolar/TL güne 32 seviyesinin hemen altında başlarken, ekonomi yönetiminin iç talebi kısmakta geciktiği endişeleri ve dövize olan artan talebin etkisiyle hafta başından bu yana yüzde 1.8 değer yitirdi. Euro TL ise 35'i görerek zirve tazeledi.

SHABER3.COM

Enflasyonun tahminleri aşması ve hafta başında yurtiçinde artan döviz talebinin ardından TCMB, kredi büyümesini sınırlama amacıyla iki sıkılaştırma adımı attı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bu iki adımın yanı sıra parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesine yönelik ilave adımlar üzerinde çalışılmakta olduğu uyarısında bulundu.

SEÇİMDEN SONRA MERKEZ BANKASI FAİZİ ARTIRACAK MI?

Tahminleri aşan ve çekirdek göstergelerin yüksek seyrini koruduğunu gösteren şubat enflasyon verilerinin ardından piyasa oyuncuları TCMB tahminlerinin üzerinde olan enflasyon tahminlerini daha da yükseltti. Bazı piyasa katılımcıları TCMB'nin seçimlerden sonra faiz artırımına gideceği tahmininde bulundular.

Enflasyon eğilimde bozulma görürse para politikası duruşunu daha da sıkılaştıracağı uyarısında bulunan TCMB, böylece krediler tarafında iki ayrı adım atmış oldu. Ancak uzmanlar politika faizi ile piyasa faizleri arasındaki aktarım mekanizmasını güçlendirmek isteyen merkez bankasının söz konusu adımlarını gecikmiş adımlar olarak nitelediler.

Hafta başında kurdaki "gereksiz volatiliteyi engellemek" için bankalarla görüşen TCMB dün üçüncü defa TL uzlaşmalı vadeli döviz satımı yaparak 426 milyon dolar büyüklükte işlem gerçekleştirdi. Böylece toplam döviz satım pozisyonu büyüklüğü 1.4 milyar dolar ile aşarak Eylül 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye geldi.

CDS'LER DÜŞÜŞE GEÇTİ

Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri çarşamba günü 321 baz puan ile 5 Şubat'tan bu yana en yüksek seviyeye çıktıktan sonra başlayan gevşemesine 5 baz puan ile art arda ikinci defa gerileyerek 312 baz puana indi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Euro TL'de yeni zirve: 35'i gördü Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:17:46