İşte Ankara kulisterindeki 'ortak' erken seçim tarihi

KILIÇDAROĞLU TARİH VERMİŞ!





CHP'LİLER 2022 YILI İÇERİSİNDE ERKEN SEÇİM OLACAĞINA İNANIYOR





Halk TV yazarı İsmail Saymaz, bir süredir siyasi kulislerde 6 Kasım 2022'de erken seçimin olacağının konuşulduğunu yazdı.Saymaz, bugünkü köşe yazısında bu görüşün hem iktidar hem de muhalefet cephesinde konuşulduğunu söyledi. Tarihi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dile getirdiği iddiaları konusunda bazı CHP’li isimleri aradığını ifade eden Saymaz’ın yazısının devamı şöyle:Bir kaynağım, tarihi dile getiren kişinin Kılıçdaroğlu olduğunu, CHP liderinin bu açıklamayı geçen ay Merkez Yönetim Kurulu'nda (MYK) yaptığını iddia etti. Dün CHP MYK üyelerini arayarak, iddianın izini sürdüm. Aradığım ilk MYK üyesi şöyle dedi:"Evet, benim de olduğum toplantıda '6 Kasım günü erken seçim olabilir' dedi." İkinci MYK üyesi, açıklamayı doğruladı. Ancak MYK'da mı, yoksa özel sohbette mi söylediğini hatırlamadı. Üçüncü MYK üyesi ise Kılıçdaroğlu'nun gün vermediğini, yalnızca "Kasımda seçim bekleyin" dediğini savundu.Dördüncü MYK üyesi söylenenlere karşı çıktı. "O tarihi ben söyledim" diye konuştu. "Nasıl yani?" diye sordum. Şunları söyledi: "Genel başkan 'Sonbaharda seçim olabilir' deyince 6 Kasım tarihi verdim" Beşinci MYK üyesi Kılıçdaroğlu'nun kasımdan bahsetmediğini, sadece "Sonbaharda seçim olabilir" dediğini vurguladı. Altıncı ve yedinci MYK üyeleri böyle bir konuşmaya şahit olmadıklarını belirtti.Kalan 10 MYK üyesini ise artık aramadım. Kılıçdaroğlu, gerçekten 6 Kasım tarihini verdi mi, emin değilim. Görünen o ki, CHP'liler 2022 yılı içerisinde erken seçim olacağına inanıyor.