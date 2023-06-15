Samanyolu Haber /Gündem / İşte asgari ücret için konuşulan son rakam: 'Mehmet Şimşek kabul ederse...' /15 Haziran 2023 12:26

İşte asgari ücret için konuşulan son rakam: 'Mehmet Şimşek kabul ederse...'

Milyonların asgari ücrete ara zam beklentisi sürüyor. Son olarak, iktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinin yazarlarından Dilek Güngör'e göre Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in asgari ücrete yüzde 6 devlet teşviki verilmesini kabul etmesi halinde asgari ücret 11 bin TL'ye çıkacak

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Türkiye'de çalışma hayatındaki ücretlendirme açısından da merkezi konumda olan, milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiren asgari ücrette ara zam için 'hızlandırılmış maraton'un ilk toplantısı 13 Haziran'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılmıştı.

İKİNCİ TOPLANTI TARİHİ BELLİ OLDU
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını görüşmek üzere 19 Haziran'da ikinci toplantısını yapacak.

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm yurttaşları ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç devam ediyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki ikinci toplantıya, işçi kesimini temsilen Türk-İş, işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katılacak.

SABAH YAZARINDAN 'ASGARİ ÜCRET' İDDİASI
Beklenti sürerken; asgari ücretle ilgili konuşulan son kulisi de iktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi duyurdu.

Dilek Güngör'ün yazısına göre; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in asgari ücrete yüzde 6 devlet teşviki verilmesini kabul etmesi halinde asgari ücret 11 bin TL'ye çıkacak.
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