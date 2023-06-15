Samanyolu Haber /Gündem / Kızamık vakalarında korkutan artış: Nedeni aşı karşıtlığı ve düzensiz göç /15 Haziran 2023 12:22

Kızamık vakalarında korkutan artış: Nedeni aşı karşıtlığı ve düzensiz göç

Kızamık vakalarında yaşanan artış endişe verici boyuta ulaştı. Bunun nedenini aşı karşıtlığı ve düzensiz göç olarak açıklayan uzmanlar, “Önümüzdeki dönemde çocukluk çağı hastalıkları da artabilir” dedi.

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Türkiye’de kızamık vakaları adeta bir salgına dönüştü. Bu yılın ilk 2 ayında 343 kızamık vakası görüldü. Nisan 2022 - Mart 2023 arasında Türkiye, 457 kızamık vakası ile Avrupa’da 3. sırada yer aldı. İstanbul’da kızamık vakası görülen iki çocuk yaşamını yitirdi. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde özel servis açılırken uzmanlardan kızamığa karşı peş peşe uyarılar geldi. 

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuştu. Ertuğrul, kızamık vakalarında yaşanan artışta aşı karşıtlığının ve düzensiz göçün etkili olduğuna vurgu yaparak “Önümüzdeki dönemlerde bu iki sebepten ötürü diğer çocukluk çağı hastalıklarının da yavaş yavaş artmaya başladığını göreceğiz” dedi.

‘SAĞLIK KAYITLARI YOK’
Düzensiz göçle ülkeye giriş yapanların sağlık kayıtlarının tutulmadığına dikkat çeken Ertuğrul, şöyle dedi: 

“Düzensiz göçle gelen insanların daha önce hangi aşıları yaptırıp yaptırmadıklarını bilmiyoruz. Sınırdan elini kolunu sallayarak geçen insanlar var. Bunların hiçbir sağlık kaydı yok. Hangi hastalıkları taşıyıp taşımadıklarını bilmiyoruz. Göçmen kabulünün belirli kurallar dahilinde yapılması gerekiyor.” 

Kızamık gibi hastalıkların belirli bir aşı oranına ulaştıktan sonra toplumdan yavaş yavaş silinmeye başladığını anımsatan Ertuğrul, “Bizim ülkemizde toplumsal bağışıklığı sağlamıştık. Düzensiz göçle birlikte hastalık yaygınlaşmaya başladı” diye konuştu.

COVID-19 aşılarıyla birlikte toplumda ciddi bir aşı karşıtlığı oluştuğuna da dikkat çeken Ertuğrul, “Aşıların yan etkisi olduğuna dair birtakım hurafeler toplumun aşıdan uzaklaşmasına yol açtı. İnsanlar çocuklarını aşılamamaya başladılar” dedi. 

Öte yandan İstanbul Tabip Odası’ndan (İTO) Sağlık Bakanlığı’na yapılan çağrıda “İstanbul’da ve diğer illerde kaç kızamık vakası vardır”, “Bu hastalık nedeniyle hastanede yatan hasta sayısı kaçtır, kaç kişi yaşamını kaybetmiştir” soruları yöneltildi.

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