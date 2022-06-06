İşte asgari ücret için 'konuşulan' zam oranı

YÜZDEYE GÖRE MAAŞ HESABI!





Asgari ücrete %25 zam gelirse maaşlar 4.253 TL'den 5.316 TL'ye yükselecek!

%30 zam gelirse 5.528 TL olacak!

%35 zam gelirse maaşlar 5.741 TL'ye yükselecek!

%40 zam gelirse maaşlar 5.954 TL'ye yükselecek!

%45 zam gelirse maaşlar 6.166 TL'ye yükselecek!

%50 zam gelirse maaşlar 6.379 TL'ye yükselecek!

MAYIS AYI ENFLASYON ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?





Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın, 4 Haziran Cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Petrol fiyatlarının arttığı dönemde dünyada neyin nereye geldiğini takip ediyorsunuz. Ücretliler başta olmak üzere her kesimden vatandaşımızın gelirlerini artırarak aradaki farkı kapatacak programları hazırlıyoruz." şeklindeki sözleri ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in, "Temmuz ayında emekçilerin karşılaştıkları enflasyon farkına karşı düzenlemelerin hazırlığını yaptığımızı belirtmek isterim" şeklindeki sözleri kamuoyunda asgari ücrete zam sinyali olarak değerlendirildi.Asgari ücrete ek zam yapılması ihtimalinin çok yüksek olduğunu belirten uzmanlara göre, Merkez Bankası'nın Haziran ayı enflasyon beklenti anketinde yer alan 6 aylık enflasyonun yüzde 39,67 olarak gerçekleşmesi dahilinde, Temmuz ayında binlerce asgari ücretliye bu oran seviyesinde zam yapılacak.TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %2,98, bir önceki yılın Aralık ayına göre %35,64, bir önceki yılın aynı ayına göre %73,50 ve on iki aylık ortalamalara göre %39,33 artış gerçekleşti.