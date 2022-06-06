İşte asgari ücret için 'konuşulan' zam oranı

Asgari ücrete ek zam yapılması ihtimalinin çok yüksek olduğunu belirten uzmanlara göre, Merkez Bankası'nın Haziran ayı enflasyon beklenti anketinde yer alan 6 aylık enflasyonun yüzde 39,67 olarak gerçekleşmesi dahilinde, Temmuz ayında binlerce asgari ücretliye bu oran seviyesinde zam yapılacak.
YÜZDEYE GÖRE MAAŞ HESABI!
- Asgari ücrete %25 zam gelirse maaşlar 4.253 TL'den 5.316 TL'ye yükselecek!
- %30 zam gelirse 5.528 TL olacak!
- %35 zam gelirse maaşlar 5.741 TL'ye yükselecek!
- %40 zam gelirse maaşlar 5.954 TL'ye yükselecek!
- %45 zam gelirse maaşlar 6.166 TL'ye yükselecek!
- %50 zam gelirse maaşlar 6.379 TL'ye yükselecek!
MAYIS AYI ENFLASYON ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?
TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %2,98, bir önceki yılın Aralık ayına göre %35,64, bir önceki yılın aynı ayına göre %73,50 ve on iki aylık ortalamalara göre %39,33 artış gerçekleşti.