Nebati, acı gerçeklere uyandı, hedef değiştirdi













Kızılcahamam’da, Türkiye’nin enflasyon hedefleri ve 2023 yol haritası anlatıldı. Türkiye gazetesinden Ebru Karatosun'un haberine göre; Bakan Nebati, 2023 hedeflerinden birisinin enflasyon oranlarında kalıcı bir düşüşün sağlanması olduğunu aktardı.2022 yılı sonu için yüzde 48-49; 2023 yılı sonu için ise yüzde 19,9 enflasyon tahminini paylaşan Nebati’nin yakın bir dönemde faiz indiriminin düşünülmediğini, ekonomik göstergelerde beklenen iyileşmelerin ardından ise faizlerin aşağıya çekilebileceğini söylediği aktarıldı.Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, 6 ay önce yaptığı açıklamada enflasyonun Ocak ayında pik yapacağını fakat 2023 seçimlerine Türkiye'nin enflasyonda tek haneyle gireceğini savunmuştu. Nebati, seçimlere tek haneli enflasyonla girileceği sözlerini mart ayında da tekrarlamıştı.Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin aktardığına göre de burada Nebati sunumu sırasında şunları kaydetti:“Dövizi düşürmek için yüksek faiz artışı yapabilirdik. Ama o zaman üretim bundan olumsuz etkilenirdi. Biz bir yol ayrımına gittik. Enflasyonla birlikte büyümeyi tercih ettik. Yoksa enflasyonu düşürmek için çok sert tedbirler alabilirdik. Yüksek faiz artışı yapardık. O zaman üretim dururdu. Kur korumalı TL’ye geçerek bir yandan doları frenledik. Diğer yandan üretimi ve büyümeyi tercih ettik. Bu sistemden dar gelirliler hariç üretici firmalar, ihracatçılar kâr ediyorlar. Çarklar dönüyor. Büyümeyi tercih ettiğimiz için büyüme rakamları iyi geliyor, büyüme istihdama da olumlu olarak yansıyor. Ama biz dar gelirli vatandaşlarımıza yönelik gelirlerini arttırıcı düzenlemeler yapıyoruz. Böylece onları enflasyonun karşısında korumaya çalışıyoruz.”