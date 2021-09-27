Samanyolu Haber /Gündem / İşte belgesi; TSK mensuplarının ihracında, fişleme listeleri kullanılmış /27 Eylül 2021 15:23

İşte belgesi; TSK mensuplarının ihracında, fişleme listeleri kullanılmış

İhraç Kurmay Albay Hüseyin Demirtaş, sosyal medya hesabından çok önemli bir fişleme listesi yayınladı. Altında 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Selçuk Aygün’ün imzası bulunan belgede 72 TSK mensubunun ismi bulunuyor. Söz konusu isimlerin karşısında ise fişleme bilgileri yer alıyor.

SHABER3.COM



Belgeye göre TSK mensuplarına yönelik yargı süreçleri tamamen bypass edilerek ihraç kararları alınmış. Selçuk Aygün’ün ‘suçlu’ bulduğu isimler TSK’dan ihraç edilirken, ‘masum’ bulduğu isimler hakkında ise takipsizlik kararı verilmiş. Söz konusu belge, TSK’dan yapılan ihraçların hiç bir hukuki dayanağı olmadığı yönündeki iddiayı da güçlendiriyor. Binlerce TSK mensubu, amirlerinin yalan yanlış ve kulaktan duyma fişlemeleriyle ihraç edilmiş.

MAHKEMEYE GEREK YOK!

Hava Pilot Yüzbaşı Selçuk Çetin, hakkında ‘kovuşturmaya’ gerek görülmeyen personelden biri. 19 Temmuz’da gözaltına alınan ve 23 Temmuz’da görevinden uzaklaştırılan Çetin, hakkındaki soruşturma 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı’nın talebiyle yeniden değerlendiriliyor. Ardından da ‘takipsizlik’ kararı çıkıyor. Gerekçe ise şöyle açıklanıyor: “Savcılığın yürüttüğü soruşturmada herhangi bir suç unsuru tespit edilememiş olu, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın kararı ile ihracı durdurulmuştur. Personelin suçsuz olduğu değerlendirilmiştir.”



KANAATİM OLUŞMADI!

Belgede 72 TSK mensubunun her biriyle ilgili fişleme bilgileri var. Mesela bir subay için Selçuk Aygün şu ifadeleri kullanıyor: “Filo komutanlığımda edindiğim bilgiler neticesinde personelin suçsuz olduğu değerlendirilmiştir.”

Bir başka personel için ise “Hakkında fetö mensubu olduğuna dair ihbar alınmıştır. Ancak personel ile çalıştığım süreç içerisinde bu ihbarı destekleyici kanaatim oluşmamıştır (olumlu). İhbar sebebiyle hakkında şüphe oluşmuştur.”

Yine bir başka TSK mensubu için şunları yazmış: “Hakkında bir çok sözlü ve yazılı ihbar vardı. Fetö mensubu olduğu konusunda ciddi şüphe oluşmuştur.”


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İşte belgesi; TSK mensuplarının ihracında, fişleme... Sonraki Haber >>

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yumurtalı saldırı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yumurtalı saldırı

Erdoğan, yalan atma rekorunu egale etti

Erdoğan, yalan atma rekorunu egale etti

SPD Genel Merkezi'nde büyük coşku

SPD Genel Merkezi'nde büyük coşku

Türkiye’de zulme uğrayıp ölen çocuklar için 850 kilometre pedal bastılar

Türkiye’de zulme uğrayıp ölen çocuklar için 850 kilometre pedal bastılar

KHK’lılara haklarını iade edeceğiz, sözlerimin arkasındayım

KHK’lılara haklarını iade edeceğiz, sözlerimin arkasındayım

İşte Turkey Tribunal'in tarihi 'karar duruşması'

İşte Turkey Tribunal'in tarihi 'karar duruşması'

Rik Van De Walle: Bu Tribunal, Türkiye'nin iyiliği için

Rik Van De Walle: Bu Tribunal, Türkiye'nin iyiliği için

15 yaşındaki gencin feryadı gündem oldu

15 yaşındaki gencin feryadı gündem oldu

Barbaros Şansal: Erdoğan Rejimi, işkencelerle yıldırarak yol alıyor

Barbaros Şansal: Erdoğan Rejimi, işkencelerle yıldırarak yol alıyor

Luca Perilli: Türkiyede yargı bağımsızlığı tamamen çökmüştür

Luca Perilli: Türkiyede yargı bağımsızlığı tamamen çökmüştür
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:15:38