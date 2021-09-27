İşte belgesi; TSK mensuplarının ihracında, fişleme listeleri kullanılmış

Belgeye göre TSK mensuplarına yönelik yargı süreçleri tamamen bypass edilerek ihraç kararları alınmış. Selçuk Aygün’ün ‘suçlu’ bulduğu isimler TSK’dan ihraç edilirken, ‘masum’ bulduğu isimler hakkında ise takipsizlik kararı verilmiş. Söz konusu belge, TSK’dan yapılan ihraçların hiç bir hukuki dayanağı olmadığı yönündeki iddiayı da güçlendiriyor. Binlerce TSK mensubu, amirlerinin yalan yanlış ve kulaktan duyma fişlemeleriyle ihraç edilmiş.

MAHKEMEYE GEREK YOK!





Hava Pilot Yüzbaşı Selçuk Çetin, hakkında ‘kovuşturmaya’ gerek görülmeyen personelden biri. 19 Temmuz’da gözaltına alınan ve 23 Temmuz’da görevinden uzaklaştırılan Çetin, hakkındaki soruşturma 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı’nın talebiyle yeniden değerlendiriliyor. Ardından da ‘takipsizlik’ kararı çıkıyor. Gerekçe ise şöyle açıklanıyor: “Savcılığın yürüttüğü soruşturmada herhangi bir suç unsuru tespit edilememiş olu, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın kararı ile ihracı durdurulmuştur. Personelin suçsuz olduğu değerlendirilmiştir.”













KANAATİM OLUŞMADI!





Belgede 72 TSK mensubunun her biriyle ilgili fişleme bilgileri var. Mesela bir subay için Selçuk Aygün şu ifadeleri kullanıyor: “Filo komutanlığımda edindiğim bilgiler neticesinde personelin suçsuz olduğu değerlendirilmiştir.”





Bir başka personel için ise “Hakkında fetö mensubu olduğuna dair ihbar alınmıştır. Ancak personel ile çalıştığım süreç içerisinde bu ihbarı destekleyici kanaatim oluşmamıştır (olumlu). İhbar sebebiyle hakkında şüphe oluşmuştur.”





Yine bir başka TSK mensubu için şunları yazmış: “Hakkında bir çok sözlü ve yazılı ihbar vardı. Fetö mensubu olduğu konusunda ciddi şüphe oluşmuştur.”







