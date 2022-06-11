İşte bir ölüm ilanının ortaya çıkardığı kadrolaşma skandalı

İlanda Şimşek soy isimli 2 kişinin babası ve 2 kişinin de kayınpederi olan Abdulkadir Şimşek'in vefatın duyurularak baş sağlığı dilendi.









"Kabine Hizmetleri Başkanlığı'ndan Egemen Şimşek ile Teknik AŞ'den Ferit Şimşek'in babası, İnsan kaynakları Başkanlığı'ndan Firdevs Şimşek ile Kabin Hizmetleri Başkanlığı'ndan Hale Yıldırım Şimşek'in kayınpederi Abdülkadir Şimşek'in kayınpederi vefat etmiştir. Cenazesi memleketinden defin edilecektir. Merhuma Allahtan rahmet, çalışma arkadaşlarımıza ve ailelerine baş sağlığı diliyoruz."













Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ın sosyal medya hesabından paylaştığı THY'deki bir cenaze ilanının ardından Şimşek ailesi merak konusu oldu.Sosyal medyada gündem olan ilan, "" şeklinde yorumladı.Özdağ'ın "THY'nin başı sağ olsun. Personelin yarısının babası vefat etmiş" notu ile paylaştığı ilanda şu ifadelere yer verildi: