Samanyolu Haber /Politika / İşte bir ölüm ilanının ortaya çıkardığı kadrolaşma skandalı /11 Haziran 2022 13:10

İşte bir ölüm ilanının ortaya çıkardığı kadrolaşma skandalı

THY'deki bir cenaze ilanı sosyal medyada gündem oldu. İlanda Şimşek isimli dört personelin cenazelerinden dolayı paylaşılan ilan, THY'nin nasıl aile şirketine dönüştüğünü gözler önüne serdi.

SHABER3.COM

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ın sosyal medya hesabından paylaştığı THY'deki bir cenaze ilanının ardından Şimşek ailesi merak konusu oldu.

İlanda Şimşek soy isimli 2 kişinin babası ve 2 kişinin de kayınpederi olan  Abdulkadir Şimşek'in vefatın duyurularak baş sağlığı dilendi.



Sosyal medyada gündem olan ilan, "THY’nin aile şirketi olduğunun ispatı" şeklinde yorumladı.

Özdağ'ın "THY'nin başı sağ olsun. Personelin yarısının babası vefat etmiş" notu ile paylaştığı ilanda şu ifadelere yer verildi:

"Kabine Hizmetleri Başkanlığı'ndan Egemen Şimşek ile Teknik AŞ'den Ferit Şimşek'in babası, İnsan kaynakları Başkanlığı'ndan Firdevs Şimşek ile Kabin Hizmetleri Başkanlığı'ndan Hale Yıldırım Şimşek'in kayınpederi Abdülkadir Şimşek'in kayınpederi vefat etmiştir. Cenazesi memleketinden defin edilecektir. Merhuma Allahtan rahmet, çalışma arkadaşlarımıza ve ailelerine baş sağlığı diliyoruz."



Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İşte bir ölüm ilanının ortaya çıkardığı kadrolaşma... Sonraki Haber >>

Gürkan Zengin'den beyin yakan yorum!..

Gürkan Zengin'den beyin yakan yorum!..

Aldığı yumruklar sebebi le aklını kaybeden boksör öldü

Aldığı yumruklar sebebi le aklını kaybeden boksör öldü

Taksicilerden 'Akaryakıt zammı' protestosu

Taksicilerden 'Akaryakıt zammı' protestosu

Ersan Şen konuştu, AKP'li yorumcular dut yemiş bülbül kesildi

Ersan Şen konuştu, AKP'li yorumcular dut yemiş bülbül kesildi

İndirimli şeker alabilmek için birbirlerini ezdiler

İndirimli şeker alabilmek için birbirlerini ezdiler

İşte Komedi gibi operasyonun perde arkası

İşte Komedi gibi operasyonun perde arkası

Tarihselcilik Buraya Kadar mıydı Mustafa Öztürk Hoca?

Tarihselcilik Buraya Kadar mıydı Mustafa Öztürk Hoca?

AKP Medyası haberlerin üzerine sazan gibi atladı

AKP Medyası haberlerin üzerine sazan gibi atladı

Kraliçe Elizabeth , Ayı Paddington'ı ağırladı

Kraliçe Elizabeth , Ayı Paddington'ı ağırladı

İşte Cumhuriyet tarihinin en büyük fişleme skandalı

İşte Cumhuriyet tarihinin en büyük fişleme skandalı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:30:38