İşte İngiltere'nin yeni 'krallı' paraları









İngiltere Merkez Bankası, yeni banknotların ancak yıpranmış paraların yerine ya da talebi karşılamak üzere basılacağını açıkladı.









Paranın üzerinde yer alan Latince "CHARLES III • D • G • REX • F • D • 5 POUNDS • 2022" ifadesi, "Kral 3. Charles, Tanrının İzniyle, İnancın Hamisi" anlamına geliyor.

5, 10, 20 ve 50 sterlinlik banknotlardaki tek değişiklik portre olacak. Şu anki banknotların üzerlerinde Eylül ayında hayatını kaybeden Kraliçe 2. Elizabeth’in resmi bulunuyor.Yeni banknotların ön yüzünde ve güvenlik için şeffaf bırakılan pencere bölümünde Kral 3. Charles’ın portresi yer alacak.Yeni kağıt paraların 2024 ortasından itibaren dolaşıma sokulmasının ardından şu anki mevcut banknotlar da geçerli olmaya devam edecek.Kraliçe 2. Elizabeth, İngiltere Merkez Bankası tarafından 1960’dan itibaren dolaşıma sokulan banknotlarda yer alan ilk ve tek monarktı. İskoçya ve Kuzey İrlanda bankaları tarafından basılan kağıt paralarda ise monarkın resmi yer almıyor.İngiltere'de şu anda dolaşımda Merkez Bankası'nın bastığı yaklaşık 80 milyar sterlin değerinde yaklaşık 4,5 milyar banknot bulunuyor.Banka, İngiltere Kraliyet Ailesi’nin rehberliğinde alınan bu kararla değişimin finansal ve çevresel etkisini en aza indirmeyi amaçladıklarını duyurdu.Kral 3. Charles’ın portresinin yer aldığı 50 pence’lik madeni paralar, postaneler aracılığıya ülke çapında dolaşıma sokulmaya başlandı.Tahmini 4,9 milyon tane yeni madeni para (dolaşım için ayrılan toplam sayının yaklaşık yarısı) postanelerde vatandaşlara para üstü olarak veriliyor.Yeni madeni paralarda yeni hükümdarın portresi geleneksel olarak bir önceki hükümdarın tersi yönde yer alıyor ve Kraliçe 2. Elizabeh'in portresinden farklı olarak taç giymiyor.Heykeltıraş Martin Jennings tarafından, bir fotoğrafı esas alınarak tasarlanan portreyi Kral 3. Charles'ın beğendiği ve onay verdiği belirtiliyor.Kralın portresini taşıyan paraların, Kraliçe'nin portresini taşıyan 27 milyar adet madeni para ile yaklaşık 20 yıl birlikte dolaşımda olacağı belirtiliyor.Gelecek yıldan itibaren 1 pence ile 2 Sterlin arasında farklı değerlerde madeni paralar kademeli olarak dolaşıma girecek ve hasarlı veya aşınmış eski paraların yerini alacak.