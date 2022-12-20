Rusya’dan S-400 ve İskender füzeleri Minsk’e nakledildi

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA





Dün gerçekleştirilen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Belarus’un başkenti Minsk’e düzenlediği geniş kapsamlı ziyaretin yankıları devam ediyor.

Belarus devlet başkanı Lukaşenko ile bir araya gelen Putin ve Savunma Bakanlığı heyetinin Belarus’a ağır silahlar naklettiği ortaya çıktı



Belarus Rusya’dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemi ve İskender balistik taktik füzelerini teslim aldı.



Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko, Vladimir Putin ile yaptığı ortak basın toplantısında Belarus Silahlı Kuvvetleri’nin S-400 Triumph uçaksavar füze sistemlerini ve operasyonel-taktik İskender füze sistemlerini teslim aldığını ve savaş görevine başlatıldığını söyledi.



Belarus Devlet Başkanı, ülkesinin bu sistemleri altı ay önce sipariş ettiğini de sözlerine ekledi.



Lukaşenko yaptığı açıklamada, Rusya ile olan ilişkilerin önemine vurgu yaparak "Rusya bizsiz idare edebilir, ama biz Rusyasız yapamayız" ifadelerini kullandı.

