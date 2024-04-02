İşte İstanbul seçim haritasındaki çarpıcı değişim

























CHP 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde İstanbul’da ilçelerde belediye başkanlığı sayısını 14’ten 26’ye çıkararak şehrin yönetimi için belediye meclisinde de önemli bir avantaj elde etti. CHP tam 11 ilçede belediye başkanlığını AK Parti’den almayı başardı. MHP de elindeki tek ilçeyi kaybetti.İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçiminde CHP adayı Ekrem İmamoğlu AK Parti adayı Murat Kurum’u açık farkla geçerek yeniden başkan seçildi.2019-2024 yerel seçimlerinde İstanbul’un ilçelerinde partilerin kazandıkları belediye sayısı nasıl değişti? Hangi ilçeler AK Parti’den CHP’ye geçti?İstanbul’da 26 ilçe belediye başkanlığı kazanan CHP büyük bir başarı elde etti. AK Parti’nin 2019’da kazandığı belediye sayısı 24 idi.İstanbul’da 39 ilçeden 26’sını alan CHP 3 ilçeden 2’sini yönetecekCHP İstanbul’da AK Parti’den 11 belediye aldıCHP İstanbul’da AK Parti’nin elindeki 11 belediye aldı; MHP’nin yönettiği bir ilçeyi kazanmayı başardı.CHP’nin İstanbul’da AK Parti’nin elinden aldığı ilçeler şöyle:Bayrampaşa, Beykoz, Beyoğlu, Çatalca, Çekmeköy, Eyüp, Gaziosmanpaşa, Sancaktepe, Şile, Tuzla ve Üsküdar.MHP ise elindeki Silivri’yi CHP’ye kaybetti.CHP, AK Parti'nin kalelerinden birisi olarak görülen Fatih'te de oy oranını önemli ölçüde arttırdı ancak kazanmaya gücü yetmedi.İl genel meclisi seçiminde ise CHP İstanbul’da oyların yüzde 45,7’i alırken AK Parti yüzde 8,2’de kaldı.Cumhur İttifakı’nın diğer mensubu MHP ise oyların yüzde 0,6’sını alabildi. İstanbul’da YRP yüzde 3,8 ile üçüncü parti konumunda. Zafer Partisi de oyların yüzde 3,6’sını almayı başardı.