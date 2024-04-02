Trump: Başkanlık seçim kampanyamı askıya alıyorum

Eski ABD Başkanı Donald Trump, kasım ayında yapılacak seçimlerle ilgili kampanyasını askıya aldığını duyurdu.



Trump, destekçilerine e-posta ve metin yoluyla bir link eşliğinde "kampanyamı askıya alıyorum" şeklinde ani bir mesaj gönderdi.



Linke tıklandığında kullanıcılar kampanyasına bağış yapmaya davet eden bir siteye yönlendiriliyor.



Trump burada, "Kampanyamı askıya alacağımı gerçekten düşündünüz mü? 1 Nisan Şaka Gününüz kutlu olsun!" diye yazdı.



ABD Başkanı Joe Biden'ın kampanya çalışanı Ammar Moussa da bunun üzerine "Trump 16 gündür kampanya yapmadı. Aradaki farkın ne olduğundan emin değilim" şeklinde paylaşım yaptı.



ABD'de siyasi adaylar, destekçilerini kısa mesajlar, e-postalar ve telefon görüşmeleriyle seçim kampanyalarına maddi katkıda bulunmaya çağırıyor; bu sayede milyonlarca dolar kazanabiliyorlar.



Biden'ın kampanyasının bağış toplama yarışında önde olduğu belirtiliyor.