İki ülke arasındaki 'terörist' krizi yumuşuyor mu?

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin Kolombiyalı mevkidaşı Gustavo Petro'ya 'terörist' demesiyle bozulan iki ülke ilişkileri normale dönüyor.



Ülkelerin dışişleri bakanlıkları tarafından yapılan ortak açıklamada, "İlgili hükümetler, farklılıkların üstesinden gelmek ve bu ilişkiyi güçlendirmek için somut adımlar atmışlardır" denildi.



Bu kapsamdaArjantin'den sınır dışı edilen tüm diplomatik misyon temsilcileri ve her iki ülkenin büyükelçileri geri dönecek.



Milei, CNN'e verdiği röportajın bir bölümünde Petro'nun bir gerilla grubunun üyesi olan geçmişine atıfta bulunarak "Terörist katil olan birinden fazla birşey beklenemez" ifadelerini kullandı.



Kolombiya'nın ilk solcu başkanı Petro, uzun süre önce silah bırakmış olan M-19 gerilla hareketinin eski bir üyesi olduğunu gizlemiyor.



Milei, televizyonda yayınlanan röportaj sırasında aralarında Meksikalı Andres Manuel Lopez Obrador'un da bulunduğu diğer bölge liderlerini de hedef aldı.



Kolombiya ve Arjantin arasındaki ilişkiler tarihsel olarak istikrarlı bir seyir izlese de Milei'nin aralık ayında göreve gelmesinden bu yana gerilim tırmanmış durumda.



Ocak ayında Kolombiya, Milei'nin benzer yorumlarının ardından Arjantin Büyükelçisini geri çağırmıştı.