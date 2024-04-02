Samanyolu Haber /Dünya / İki ülke arasındaki 'terörist' krizi yumuşuyor mu? /02 Nisan 2024 08:30

İki ülke arasındaki 'terörist' krizi yumuşuyor mu?

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, eski gerilla üyesi olan Kolombiyalı mevkidaşı Petro'ya "Terörist katil olan birinden fazla birşey beklenemez" demişti.

SHABER3.COM

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin Kolombiyalı mevkidaşı Gustavo Petro'ya 'terörist' demesiyle bozulan iki ülke ilişkileri normale dönüyor.

Ülkelerin dışişleri bakanlıkları tarafından yapılan ortak açıklamada, "İlgili hükümetler, farklılıkların üstesinden gelmek ve bu ilişkiyi güçlendirmek için somut adımlar atmışlardır" denildi.

Bu kapsamdaArjantin'den sınır dışı edilen tüm diplomatik misyon temsilcileri ve her iki ülkenin büyükelçileri geri dönecek.

Milei, CNN'e verdiği röportajın bir bölümünde Petro'nun bir gerilla grubunun üyesi olan geçmişine atıfta bulunarak "Terörist katil olan birinden fazla birşey beklenemez" ifadelerini kullandı.

Kolombiya'nın ilk solcu başkanı Petro, uzun süre önce silah bırakmış olan M-19 gerilla hareketinin eski bir üyesi olduğunu gizlemiyor.

Milei, televizyonda yayınlanan röportaj sırasında aralarında Meksikalı Andres Manuel Lopez Obrador'un da bulunduğu diğer bölge liderlerini de hedef aldı.

Kolombiya ve Arjantin arasındaki ilişkiler tarihsel olarak istikrarlı bir seyir izlese de Milei'nin aralık ayında göreve gelmesinden bu yana gerilim tırmanmış durumda.

Ocak ayında Kolombiya, Milei'nin benzer yorumlarının ardından Arjantin Büyükelçisini geri çağırmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İki ülke arasındaki 'terörist' krizi yumuşuyor mu? Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
08:42:31