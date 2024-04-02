Eski başbakan İmran Han'la ilgili yeni gelişme

Pakistan'da mahkeme, devlet hediyelerinin yasadışı satışıyla ilgili bir davada eski Başbakan İmran Han'ın hapis cezasını erteledi.



Han ve eşi Büşra Bibi, 31 Ocak'taki davada, Han'ın partisinin hileli olduğunu iddia ettiği 8 Şubat seçimlerine bir hafta kala 14'er yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.



İslamabad Yüksek Mahkemesi pazartesi günü yaptığı açıklamada, çiftin cezasının 10 gün sonra başlayacak olan Kurban Bayramı sonrasında davayla ilgili bir karar alınana kadar erteleneceğini söyledi.



71 yaşındaki Han, 2018'den Nisan 2022'ye kadar başbakan olduğu dönemde aldığı 140 milyon rupiden (504 bin dolar) fazla değere sahip hediyelerin satışına dayalı varlıkları açıklamamakla suçlanıyor.



Dava, Han ve eşini hediyeleri yasa dışı bir şekilde satmakla suçlayan Pakistan'ın yolsuzlukla mücadele kurumu tarafından açıldı.



Verilen ceza, çiftin 10 yıl boyunca kamu görevi yapmasını engelliyor ve aynı zamanda her birine 787 milyon rupi (2,8 milyon dolar) para cezası öngörüyordu.



Ana muhalefetteki Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) partisinin kurucusu Han, geçen yılın ağustos ayından bu yana çeşitli suçlamalardan dolayı hapiste.



Devlet hediyeleri davasındaki karar, politikacının devlet sırlarını ifşa ettiği için 10 yıl hapis cezasına çarptırılmasından bir gün sonra gelmişti.