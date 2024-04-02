Samanyolu Haber /Dünya / ''Gizemli 'hastalık'tan Rus istihbaratı sorumlu'' /02 Nisan 2024 08:25

''Gizemli 'hastalık'tan Rus istihbaratı sorumlu''

Dünya genelinde ABD'li diplomatları hedef aldığı belirtilen gizemli 'Havana Sendromu'nun sorumlusunun bir Rus istihbarat birimi olduğu belirtildi; Kremlin, iddiaları yalanladı.

SHABER3.COM

Son yıllarda ABD diplomatlarını etkileyen gizemli bir hastalığın sorumlusunun Rus istihbaratı olabileceği açıklandı.

The Insider, Der Spiegel ve CBS'in ortak programının araştırmasında, bu kişilerin Rus sonik silahları tarafından hedef alınmış olabileceği kaydedildi.

Dünyanın farklı noktalarında görev yapan personel, "Havana Sendromu" olarak adlandırılan hastalık kapsamında baş dönmesi gibi açıklanamayan semptomlar bildirdi.

Aralarında Beyaz Saray, CIA ve FBI çalışanlarının da bulunduğu kişiler, baş ağrısı, konsantrasyon güçlüğü, kulaklarında yoğun ve acı veren bir sesten şikayet etti.

Bu rahatsızlıkla ilgili binden fazla ihbar yapıldığı ve düzinelerce vakanın hala resmi olarak açıklanamamış olarak kabul edildiği belirtildi.

Hastalık ilk olarak 2016 yılında Küba'nın başkenti Havana'da tespit edildiği için adını buradan alıyor.

ABD'li yetkililer daha önce bu konuda yabancı bir gücün suçlu olma ihtimalinin düşük olduğunu bildirmişti.

Kremlin iddiaları reddetti

Kremlin, rahatsızlığının arkasında Rus askeri istihbaratının olabileceği yönündeki haberi reddetti; rapordaki suçlamaların asılsız olduğunu savundu.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov raporla ilgili, "Bu hiç de yeni bir konu değil; sözde 'Havana Sendromu' konusu uzun yıllar boyunca basında abartıldı ve en başından beri Rus tarafına yönelik suçlamalarla ilişkilendirildi." dedi.

Hedefteki istihbarat birimi '29155'

Bir ABD istihbarat raporunda hastalığa yakalananların gizli cihazlardan ateşlenen enerji ya da mikrodalgalar tarafından vurulduklarına dair şüphelerin olduğu belirtildi.

Yeni araştırma, 29155 olarak bilinen bir Rus askeri istihbarat biriminden ajanların "bu silahlarla" ABD diplomatlarının beyinlerini hedef almış olabileceğini iddia ediyor.

Soruşturma kapsamında, The Insider sitesi de 29155 birimindeki subayların "öldürücü olmayan akustik silahların" geliştirilmesiyle ilgili çalışmaları nedeniyle ödüllendirildiğini yazdı.

Rapora yanıt veren ABD'li yetkililer, "anormal sağlık olaylarını yakından incelemeye devam edeceklerini" ancak bundan "yabancı bir düşmanın sorumlu olma ihtimalinin çok düşük olduğu" yönündeki görüşlerini tekrarladı.

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), iki yıl önceki raporunda Havana Sendromu'nun düşman bir güç tarafından ABD’li diplomat ve casusları hedef alan küresel bir kampanya olmadığını açıkladı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ''Gizemli 'hastalık'tan Rus istihbaratı sorumlu'' Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
08:42:37