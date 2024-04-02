''Gizemli 'hastalık'tan Rus istihbaratı sorumlu''

Kremlin iddiaları reddetti





Hedefteki istihbarat birimi '29155'

Bir ABD istihbarat raporunda hastalığa yakalananların gizli cihazlardan ateşlenen enerji ya da mikrodalgalar tarafından vurulduklarına dair şüphelerin olduğu belirtildi.

Son yıllarda ABD diplomatlarını etkileyen gizemli bir hastalığın sorumlusunun Rus istihbaratı olabileceği açıklandı.The Insider, Der Spiegel ve CBS'in ortak programının araştırmasında, bu kişilerin Rus sonik silahları tarafından hedef alınmış olabileceği kaydedildi.Dünyanın farklı noktalarında görev yapan personel, "Havana Sendromu" olarak adlandırılan hastalık kapsamında baş dönmesi gibi açıklanamayan semptomlar bildirdi.Aralarında Beyaz Saray, CIA ve FBI çalışanlarının da bulunduğu kişiler, baş ağrısı, konsantrasyon güçlüğü, kulaklarında yoğun ve acı veren bir sesten şikayet etti.Bu rahatsızlıkla ilgili binden fazla ihbar yapıldığı ve düzinelerce vakanın hala resmi olarak açıklanamamış olarak kabul edildiği belirtildi.Hastalık ilk olarak 2016 yılında Küba'nın başkenti Havana'da tespit edildiği için adını buradan alıyor.ABD'li yetkililer daha önce bu konuda yabancı bir gücün suçlu olma ihtimalinin düşük olduğunu bildirmişti.Kremlin, rahatsızlığının arkasında Rus askeri istihbaratının olabileceği yönündeki haberi reddetti; rapordaki suçlamaların asılsız olduğunu savundu.Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov raporla ilgili, "Bu hiç de yeni bir konu değil; sözde 'Havana Sendromu' konusu uzun yıllar boyunca basında abartıldı ve en başından beri Rus tarafına yönelik suçlamalarla ilişkilendirildi." dedi.Yeni araştırma, 29155 olarak bilinen bir Rus askeri istihbarat biriminden ajanların "bu silahlarla" ABD diplomatlarının beyinlerini hedef almış olabileceğini iddia ediyor.Soruşturma kapsamında, The Insider sitesi de 29155 birimindeki subayların "öldürücü olmayan akustik silahların" geliştirilmesiyle ilgili çalışmaları nedeniyle ödüllendirildiğini yazdı.Rapora yanıt veren ABD'li yetkililer, "anormal sağlık olaylarını yakından incelemeye devam edeceklerini" ancak bundan "yabancı bir düşmanın sorumlu olma ihtimalinin çok düşük olduğu" yönündeki görüşlerini tekrarladı.ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), iki yıl önceki raporunda Havana Sendromu'nun düşman bir güç tarafından ABD’li diplomat ve casusları hedef alan küresel bir kampanya olmadığını açıkladı.