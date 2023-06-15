İşte Suriyelilere bedava ilaç yardımının faturası

Sözcü'de yer alan habere göre Demokrat Parti Göç ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy, Suriyelilere verilen ilaç yardımlarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Aksoy, Göç İdaresi’nin 2023 Ocak ayında Suriyelilere sağlanan ilaç ödemelerinin yıllık bedelini ortaya koydu.



“KABUL ETMEK ZORUNDA DEĞİLİZ, SUSMAYALIM”



Göç İdaresi’nin verilerine göre; bedava ilaç için harcanan paranın miktarını açıklayan Aksoy, bu rakamların ciddi bir mali yük oluşturduğuna dikkat çekti. “Kendini yok eden millet olmayalım” uyarısında bulunan Aksoy, “Kabul etmek zorunda değiliz, susmayalım” dedi.



Aksoy’un açıklamasına göre harcanan paralar şöyle: Gaziantep ve Kilis illerindeki Suriyeliler için yıllık toplamda 840 milyon lira, Adana’da 360 milyon lira, Kocaeli’de 24 milyon lira, Mersin’de ise 300 milyon lira.