Yeni diplomatik kriz: Erdoğan karşıtı eylem sonrası İsviçre’ye nota verildi

Sözcü'de yer alan bir Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan gösteri nedeniyle İsviçre Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı’na çağırarak nota verdiği bildirildi.



Reuters haber ajansına konuşan bir kaynak, İsviçre’nin Ankara Büyükelçisi Jean Daniel Ruch’un Dışişleri’ne çağrıldığını belirtti. Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozbay’ın, İsviçre’deki eylemleri “kabul edilemez” bulduklarını ve soruşturma talep ettiklerini elçiye ilettiği aktarıldı.



Ayrıca olayda faillerin tespit edilmesi ve gerekli işlemlerin başlatılması talep edildi. Reuters, diplomatik gerilimin Zürih’te Erdoğan’ın maketinin yakıldığı ve pankartların açıldığı bir gösteriden kaynaklandığını yazdı.



AKP’DEN TEPKİ



AKP Sözcüsü Ömer Çelik de, “İsviçre’de terör örgütü PKK yandaşları tarafından Türk Bayrağını ve Cumhurbaşkanımız sayın Erdoğan’ı hedef alan çirkin saldırıyı lanetliyoruz. İsviçre makamlarının bu alçak eyleme göz yummasını şiddetle kınıyoruz” dedi.



Ankara son dönemde Avrupa’da Erdoğan’ın ve Türkiye’nin hedef alındığı eylemler nedeniyle bazı ülkelerin büyükelçilerini çağırarak protesto notası vermişti.



Özellikle İsveç’te Kuran yakılması ve Erdoğan karşıtı gösterilere Türkiye’den sert tepkiler gelmişti. Ankara, terörle mücadele taleplerini yerine getirmemekle suçladığı İsveç’in NATO üyeliğine de henüz onay vermedi.