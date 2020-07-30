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İşte Türkiye'deki son 24 saatlik koronavirüs verileri

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saat içinde Türkiye'de ortaya çıkan koronavirüs bilgilerini paylaştı.

SHABER3.COM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 yurttaşın daha koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirdiğini ve testi pozitif çıkan 967 yeni vakanın olduğunu açıkladı. Koca, ''Bir süre 900’e doğru inen yeni hastamız giderek artıyor'' dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 Temmuz 2020 tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı. Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 15 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Bakan Koca, 967 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi. Koronavirüs nedeniyle 5 bin 674 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 229 bin 891'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 982 oldu. 

'AĞIR HASTA SAYIMIZ 561’E YÜKSELDİ'

Koca, ''Dün 542 olan ağır hasta sayımız 561’e yükseldi. Son 24 saat içinde yapılan 43.000’i aşkın testte 967 kişide daha hastalığa rastlandı. Bir süre 900’e doğru inen yeni hastamız giderek artıyor. İyileşen hasta sayımızla yeni hasta sayımız birbirine yakın'' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 30 Temmuz 2020 koronavirüs tablosu şöyle:


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