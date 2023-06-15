İşte Türkiye'nin en zengin 10 ismi

Forbes her sene olduğu gibi bu senede dünyanın en zengin insanları listesini yayınladı. Listede Jeff Bezos ve Elon Musk oldukça konuşulmuştu. Açıklanan listede Türkiye'nin en zengin kişileri de merak konusu oldu. Peki Türkiye'nin en zengin kişileri kimler?



İşte en zengin 10 Türk



10- Filiz Şahenk

Listenin son sırasında da aslında bir sıra paylaşımı söz konusu. 9. sırada yer alan Erman Ilıcak ile sırayı paylaşan Filiz Şahenk Filiz Gıda markasının kurucusudur. Türkiye'nin en zengin 3. kadını da olan Filiz Şahenk'in güncel serveti 2,3 milyar dolar değerinde.



9- Erman Ilıcak

3 Ekim 1967 yılında Malatya'da doğan Erman Ilıcak üniversite eğitimini ODTÜ İnşaat Mühendisliği mezunu olarak tamamlamıştır. Şu an Rönesans Holding'in yönetim kurulu başkanı olan mühendis Erman Ilıcak inşaat ve gayrimenkul yatırımları gibi sektörlerde hizmet vermekte. Güncel listelere göre serveti 2,3 milyar dolar.



8- Ferit Faik Şahenk

18 Mart 1964 tarihinde Ankara'da doğan Ferit Faik Şahenk aslında Şaban Cemil Kazancı ile 7. sırayı paylaşmakta. Şu anki Doğuş Grubu ve eski Garanti Bankası yönetim kurulu başkanı olan Ferit Faik Şahenk güncel listelere göre 2.5 milyar dolarlık bir servetin sahibi.



7- Şaban Cemil Kazancı

1961 yılında doğan ve ilk iş hayatına aile şirketleri ile atılan Şaban Cemil Kazancı listemizin 7. sırasına sahip. Holdingleşen aile şirketleri ile enerji sektörüne ağırlık veren Şaban Cemil Kazancı, Türkiye'de jeneratör sektörüne hakim olan Aksa Jeneratör'ün sahibidir. Güncel listelere göre serveti 2,5 milyar dolar.



6- Mustafa Rahmi Koç

Emeklilik hayatı yaşayan Mustafa Rahmi Koç eski Koç Holding yönetim kurulu başkanıdır. Şu anda onursal başkanlık görevini yürüten Rahmi Koç yönetimi babası merhum iş insanı Vehbi Koç'tan almıştır. Yönetim koltuğunu ise 2003 yılında oğlu Mustafa Koç'a devretmiştir. Güncel listelere göre serveti 2,7 milyar dolar.



5- İpek Kıraç

Şu anda Koç Holding yönetim kurulu üyesi olan İpek Kıraç'ın geçmişi birçok akademik ve iş hayatı başarısı ile doludur. Birçok alanda çalışmalar yapan İpek Kıraç Türkiye'nin en büyük ilk 500 ihracatçısı arasına da girmiştir. Güncel listelere göre 2,9 milyar dolar serveti bulunan İpek Kıraç listemizin 5. sırasının sahibi.



4- Semahat Sevim Arsel

Türk iş kadını Semahat Sevim Arsel merhum başarılı iş insanı Vehbi Koç'un kızıdır. Koç Holding yönetim kurulu üyesi olan Semahat Sevim Arsel en zengin Türkler listesinde dördüncü, en zengin Türk kadınları listesinde ise birinci sıranın sahibidir. Güncel listelere göre serveti 3 milyar dolar civarında.



3- Ali Erdemlioğlu

İbrahim Erdemlioğlu'nun kardeşi olan Ali Erdemlioğlu listemizde 3. sıranın sahibi. Kardeşi İbrahim Erdemlioğlu ile birlikte Merinos Halı'nın ardından halı polyesteri üreten SASA'nın ortaklarından olan Ali Erdemlioğlu'nun güncel listelere göre serveti 4,7 milyar dolar civarında.



2- Murat Ülker

Türkiye'nin en zenginleri listelerinde sıklıkla adı geçen Murat Ülker 2022 yılında listemizde 1. sıradaydı fakat bu sene 2. sıraya yerleşti. Sanayi ve ticaret alanında faaliyet gösteren Murat Ülker, Ülker ailesine mensup ve Ülker Gıda Grubu ortaklarındandır. Ayrıca kendisi Yıldız Holding yönetim kurulu başkanlığı görevini sürdürmektedir. Güncel listelere göre serveti 5 milyar dolar civarındadır.



1- İbrahim Erdemlioğlu

1962 yılında Besni'de doğan İbrahim Erdemlioğlu, Forbes listesine göre Türkiye'nin en zengin iş insanı. Aktif iş hayatına 1983 yılında başlayan Erdemlioğlu 5 yıl sonra Merinos Halı'yı kurdu. 2023 yılında da benzer sektörlerde hizmet veren İbrahim Erdemlioğlu, Erdemlioğlu Holding'inde sahibidir. 2023 yılı Forbes listesine göre serveti 5,3 milyar dolar seviyelerinde.