Samanyolu Haber /Gündem / Özgür Demirtaş kendi adıyla yapılan sahtekarlığı ifşa etti /15 Haziran 2023 08:27

Özgür Demirtaş kendi adıyla yapılan sahtekarlığı ifşa etti

Türkiye'nin en ünlü ekonomistlerinden Prof. Dr. Özgür Demirtaş, "çok önemli" notuyla uyarıda bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Demirtaş, kendi adı kullanılarak yapılan dolandırıcılığı anlattı.

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Ünlü Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından takipçilerini "arkadaşlar çok önemli" diyerek dolandırıcılığa karşı uyardı.

"Arkadaşlar çok önemli" notuyla sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özgür Demirtaş, kendi adını kullanan bazı kişilerin yaptığı dolandırıcılığı anlattı.

Dermitaş, "Arkadaşlar ÇOK ÖNEMLİ: Yurt içinden yapıyorlardı, artık Yurt dışından dolandırıcılığa başlamışlar. Benim ASİSTANIM olduğunu söyleyerek sizinle bağlantıya geçenlere İNANMAYIN" paylaşımı yaptı.

İşte Özgür Demirtaş'ın kendi hesabından yayınladığı o mesaj:



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