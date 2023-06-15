Özgür Demirtaş kendi adıyla yapılan sahtekarlığı ifşa etti

İşte Özgür Demirtaş'ın kendi hesabından yayınladığı o mesaj:













Ünlü Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından takipçilerini "arkadaşlar çok önemli" diyerek dolandırıcılığa karşı uyardı."Arkadaşlar çok önemli" notuyla sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özgür Demirtaş, kendi adını kullanan bazı kişilerin yaptığı dolandırıcılığı anlattı.Dermitaş, "Arkadaşlar ÇOK ÖNEMLİ: Yurt içinden yapıyorlardı, artık Yurt dışından dolandırıcılığa başlamışlar. Benim ASİSTANIM olduğunu söyleyerek sizinle bağlantıya geçenlere İNANMAYIN" paylaşımı yaptı.